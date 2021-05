María Gómez: "Me obsesioné con encender una vela siempre que escribía, gasté tanto dinero que aprendí a hacerlas"

Es el primer libro que publica y claro, la emoción la llevó a irse a La Casa del Libro a ver y tocar sus recién editados libros. De hecho, María Gómez se encontró a un lector que quería llevarse "algo bueno" y lo terminó convenciendo para que comprase Odio en las Manos. Eso sí, la autora se comprometió a devolverle el dinero si no le gustaba.

Pero cuidado porque ese no fue el único lector que María Gómez se encontró ojeando su libro. "En la faja hay una frase de Juan Gómez Jurado y cuando me iba de la La Casa del Libro vi a una chica con él en las manos y le pregunté 'por qué lo has cogido' y me dijo 'me gusta mucho la portada y me gusta mucho Juan Gómez Jurado, como está recomendado'", cuenta la periodista, que también se lo mandó a Juanra Bonet para que le diese su opinión.

"Es un thriller, la idea es que se plantea un dilema. La protagonista es una joven psicóloga y le llega una policía de paciente. En su primer día de consulta le dice 'tengo odio en las manos y voy a cometer un asesinato y luego me voy a suicidar', entonces ella se tiene que plantear si saltarse el secreto profesional y evitar el asesinato o no", explica Gómez sobre la trama del libro. "Se desarrolla en Aranjuez y Malasaña", asegura.

La periodista reconoce que las novelas negras son las que más le gustan para disfrutar de la lectura, ya que por su profesión a veces tiene que leer libros que no son del género que más le gustaría. Ahora que se ha pasado al lado del autor, Gómez ha descubierto que lo que ella pensaba que era una pedantería es muy real. "Escuchaba a los escritores decir que los personajes crecen y que tú no los controlas, y pensaba que era una pedantería, pero sí que es algo así", señala.

Antes de terminar María Gómez nos desvela una pequeña manía que cogió mientras escribía. "Cogí la obsesión de que cuando escribía tenía que encender una vela, no sé por qué, tenía que ser una vela con tarro, que se cerrase. Si no era con frasco no me valía. Llegué a gastarme tanta pasta en velas que empecé a buscar tutoriales en Youtube y ahora hago velas", cuenta entre risas la escritora.

