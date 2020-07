Marron, de Las Hormigas: "A mi perro le ha dado por eructarme en la cara"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Las Hormigas en 'yu' / yu, no te pierdas nada

¿Cuál es el secreto para vencer en la lucha canaria? ¡Las Hormigas tienen la respuesta! "En la lucha canaria, te pones bien de mojo picón y ajo en las salsas, luego le hechas el aliento al contrincante y ya lo desmontas", cuenta Juan.

Y hablando de cosas que repiten... "A mi perro le ha dado por eructarme en la cara", cuenta Juan, que no sabe cómo frenar esta tendencia. "Yo creo que es porque mi chica se ríe y le hace gracia, y el perro se ha dado cuenta". "Además lo hace cuando llego de El Hormiguero, a las once y media de la noche, un momentazo. Es un galgo, tiene poco cuerpo para gases, no sé como lo hace", exclama.

También cometamos con las Hormigas la noticia del cierre de fronteras entre países, porque el tema del coronavirus... "Los rusos ni siquiera dicen los datos de contagiados", cuenta. "Putin estuvo ocultado un incendio en Siberia durante años, de mil millones de hectáreas", explica Damián. "Con lo difícil que fue incendiar Siberia, además, estuvo Putin ahí con un mechero en el hielo, por eso se están derritiendo los polos".

