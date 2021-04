El motivo por el que 'Superman' no está en el nuevo disco de éxitos de David Bustamante

David Bustamante lleva 20 años ya sobre los escenarios y qué mejor manera de celebrarlo que reeditando un álbum con sus mayores éxitos.

En este nuevo proyecto, Veinte años y un destino, el artista cántabro ha vuelto a grabar sus temas más conocidos para crear nuevas versiones, actualizadas tanto instrumental como vocalmente. Además, en este nuevo álbum encontramos colaboraciones con Antonio Orozco, Pablo López y Pastora Soler. "Con Pablo Lopez he cantado mil veces en casa Me salvas al piano", nos cuenta.

"Cuando estaba grabando el álbum era como un viaje en el tiempo, pensaba pero cómo ha pasado tanto...", cuenta el cantante, que asegura que 20 años es un cifra importante y por eso tenía tantas ganas de recuperar también Dos Hombres y un Destino, este tema que cantó junto a Alex Casademunt y tanto se popularizó gracias a Operación Triunfo.

"Es una canción imprescindible, mi canción estandarte", cuenta antes de explicar que "la gente me para y me dice que la cantan en los karaokes, y yo les digo 'vale me la has destrozado'", dice bromeando. "Tengo unos amigos coreanos, y allí el karaoke es una religión, lo hacen en plan serio, con sus cositas...", explica el artista, que asegura que hace poco fue en Mallorca a un sitio de turistas, preguntó por si la gente cantaba canciones de Bustamante y le contestaron que "lo que más".

"Tenía ganas de mostrar mis influencias, no soy igual que cuándo tenía 19 años, ahora que tengo casi 40", explica el cantante, que reconoce lo difícil que es tener algo que ha triunfado y no estropearlo. "Creo que le hemos dado otro sabor", asegura. ¿Cuál ha sido más difícil versionar? "Hay algunas difíciles, Cobarde por ejemplo que tiene un tempo muy conocido, ha costado llevarla a balada", explica el artista, que de momento no se plantea darle un toque trap. "Me tatuaría en la cara Amor de Madre", bromea.

"Nos quedaba muy largo el disco, y además es muy difícil cambiarla. Hay canciones que no se dejan tocar", dice el cantante sobre la ausencia de Superman, otro de sus grandes éxitos, en este recopilatorio.

