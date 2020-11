Nil Moliner: "Ponerse una etiqueta es perder la libertad de hacer lo que te de la gana"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Ahora está todo el mundo muy a saco con el reggaeton y el perreo... ¿Le gusta a él moverse así? "Ojo que a mi me gusta mucho el reggaeton, sé hacer twerk", nos cuenta. ¿Se flipa con algún estilo en concreto? "Tengo desde un reggae, a un soul, a una canción más soul... Ponerse una etiqueta es perder la libertad de hacer lo que te de la gana".

La reedición de su disco 'Bailando en la Batalla' no estaba planeada hasta que con la pandemia el estreno del álbum se quedó "confinado" como todos los españoles... ¿Sus padres le han apoyado siempre? "Sí, eso ha sido la clave además". "A mi madre no le puedo enseñar las canciones porque le gustan todas".

Empieza con 11 años, con 13 funda su primera banda... ¿Recuerda cuando le cambió la voz? "No, debió de ser algo muy dilatado en el tiempo". En sus inicios hacía covers de Pereza, Rosana, Dani Martín... "Una vez le escribí a Rosana y me contestó, me invitó a cantar con ella en Madrid, fue una inspiración". ¿Sigue haciéndolas? "El otro día hice una de Leiva, a ver si se anima...".

Nil Moliner contactó con Lenny Rodríguez para el remix de 'Bailando' y el resultado es fenomenal. "Quería hacer un vídeo en el que no hubiera la necesidad de que el tío y la tía tuvieran que comerse la boca", reconoce. ¡Adiós a la hipersexualidad, claro que sí!

Y con esto del COVID-19... ¿Cómo lleva lo de no poder subirse a un escenario? "Es una putada ver a los tuyos mal, mi banda no lo está pasando bien", reconoce.

Para terminar la entrevista, se viene Sr Cheeto con el mítico juego "la bola y las monedas" para poner a prueba a Nil Moliner y, además, preguntarle... ¿Es de play? "Me compré la primera el año pasado, y porque vivo solo".

