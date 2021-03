"De niña tenía que ir a gimnasia rítmica, pero yo quería dar puñetazos": Yohanna Alonso, guardia civil y campeona de Muay thai

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Yohanna Alonso es doblemente campeona de Muay thai de España, una disciplina de artes marciales de origen tailandés. "Lo llaman el arte de los 8 miembros", nos cuenta. "Aquí en cuanto tocas suelo se acaba".

Por lo visto los padres de Yohanna no veían nada bien que se dedicase a este deporte. "Mi padre era un poquito machista, mi hermano sí que podía ir a judo pero yo no. Lo hemos reeducado. La niña tenía que ir a inglés y a gimnasia rítmica, yo quería dar puñetazos. Ahora mi padre es mi fan número 1".

¿Cuál es su rutina de entrenamiento?, ¿dedicado muchas horas al día? "Soy deportista de élite, pero también guardia civil y tengo que hacer mis turnos. Intento entrenar dos horas al día pero a veces no puedo", explica. "Suelo llevar una bandera de España con el escudo de la Guardia Civil".

"Yo desde chiquitita tuve claro que quería ser o médico o policía, quería ayudar a la gente", reconoce la joven, que asegura que también ha tenido suerte porque si no tuviese un trabajo fijo no podría dedicarse a esto. "Del Muay thai no se vive".

Yohanna Alonso ha participado en cine y series siendo especialista de acción, algo "muy divertido pero con unas galletas tremendas".

La joven nos habla también de su papel como instructora de defensa personal para mujeres. A la última clase que dio acudieron más de 200 chicas, con las que trabajó tanto la parte psicológica de una agresión como la física. "Yo les hago perrerías porque quiero que se despierten y que si les pasa ya sepan cómo reaccionar".

