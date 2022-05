Octavi Pujades: "En el teatro hay mil trampas, salir vivo de los pasos entre escena y escena es todo un mérito"

Octavi Pujades // yu, No te pierdas nada

Petándolo contra todo pronóstico. Octavi Pujades no para de currar y ahora mismo está sumergido en el musical El Guardaespaldas. Ha venido a contárnoslo en su día libre, somos afortunados.

Pero antes de meternos en materia, no hay que olvidar que Octavi Pujades ha participado en tantas series y ficciones que sería imposible enumerarlas. Tampoco hay hueco en su memoria para tantos títulos. "Me olvido de los nombres de los personajes que hacía", recuerda el intérprete.

Del 29 de abril hasta el 29 de mayo el musical de El Guardaespaldas estará en Madrid, pero lo que no sabemos es si Octavi sabe cantar a o no. Menos mal que no tiene el papel de Whitney Houston, sino el del guardaespaldas. "Luego iremos a León, hay muchas cosas confirmadas", apunta.

Con su buen físico, Valeria ha querido preguntarle si se dedicaría a ser guardaespaldas en la vida real, pero Pujades lo tiene descartadísimo. "No me gusta nada que me peguen, y para aprender hay que dar y recibir", dice entre risas.

Un musical tiene un nivel de exigencia muy alto. Ensayos, coreografías, pases dobles, elencos rotativos, más ensayos... "Y cuando es una gira hay que adaptar la escenografía a los espacios y los tiempos limitados, hay veces que no cabe todo", repasa el actor.

"En el teatro hay mil trampas, a veces salir vivo de los pasos entre escena y escena es todo un mérito", cuenta. Hace nada él mismo se llevó un buen susto. "Antes de ayer me di el hostión padre en una rodilla".

Fue allá por el 2014 cuando Octavi Pujades empezó a bichear y posicionarse en Instagram. "Me quedé sin curro y empecé con eso, me lo tomé como un trabajo, con una continuidad", dice el actor, que reconoce que le envían "algún pussy" a los mensajes directos.

Y cuidado porque Octavi Pujades no solo es actor. Se licenció en Medicina en 1988 e incluso hizo el MIR. "Iba a hacer psiquiatría", desvela.

Vuelve a ver a Octavi Pujades en el minuto 33:

