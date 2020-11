Okuda: "Mi requisito indispensable para aceptar las obras es la libertad creativa"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Okuda en yu / yu, no te pierdas nada

Okuda ha llenado de color espacios tristes, vacíos, y les ha dado una nueva vida gracias a su imaginación. ¿Tiene alguna favorita entre sus obras? "Pues no, pero subir a las alturas, y en un atardecer... Eso es magia, es muy privilegio", cuenta el artista, que se ha subido a lo más alto de los edificios de cientos de ciudades.

¿Tiene algún proyecto nuevo entre manos? "Más que intervenir el espacio me gustaría hacer algo dentro del Palacio de Cristal de Madrid, por ejemplo", desvela, porque además muchas de sus obras son trabajos que le proponen externos. "El único proyecto que hice yo y no me propusieron es la Iglesia de Asturias que era como un state park", cuenta.

¿Lleva él sus redes sociales? "Sí, sí, lo llevo yo todo, pero no suelo leer todos los comentarios ni mucho menos". En verano publico su cuarto libro, en el que cuenta dónde encuentra su inspiración y lenguaje, 'Colouring The World'. "Selecciono 11 símbolos y los desarrollo con experiencias que me han pasado", explica.

"El requisito indispensable para aceptar las obras es la libertad creativa", cuenta, y es que si lo limitan rechaza el trabajo... "En España pasa mucho, una vez una empresa quería que lo pintase todo verde, y eso no iba a pasar". ¡Vuelve a verlo!

👉 Puedes ver a Okuda en el minuto 30:

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes a las 14h en Europa FM.