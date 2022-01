Patricia Guerrero, Premio Nacional de Danza: "Mi madre vio talento en mí a los tres años y me llevó a muchos maestros"

Patricia Guerrero // yu, No te pierdas nada

¡Bailaina, bailaora, coreógrafa y Premio Nacional de Danza! Recibimos en yu, No te pierdas nada a Patricia Guerrero, una eminencia en el mundo de la danza.

Patricia Guerrero recibió el pasado mes de noviembre el Premio Nacional de Danza, un reconocimiento del que se enteró cuando ni siquiera estaba en España. La historia no tiene desperdicio y probablemente la recuerde el resto de su vida.

"Estaba en Rusia con mi compañía y querían que cogiera el teléfono. Pensé 'que me llamen cuando llegue a España'. Me dijeron que era importante, lo cogí y me dice una señora 'le voy a pasar con el Ministro de Cultura y Deportes. Imaginaros. Pensé 'es una broma'. Y empecé a llorar, fue muy emocionante y muy bonito", cuenta.

Para la ceremonia de entrega habrá este año un evento al que asistirán los Reyes de España. "El premio de 30.000 euros no está nada mal", bromea la artista.

Estar en La Bella Otero con el Ballet Nacional de España es otro de sus grandes proyectos. "El director me quiso dar este gran papel, fue una experiencia increíble", asegura.

Durante el confinamiento tuvo que pedir disculpas a sus vecinos por tantos ensayos. "Lo primero que hice fue pedir una tabla e imaginaos lo que se montaba allí cada tarde. Mandaba WhatsApp a los vecinos pero me dijeron que estaban encantados", bromea.

Es muy joven y ya tiene 10 premios, pero es que Guerrero lleva "dando tumbos" desde los tres años. "Mi madre vio talento en mí y me reforzó, me llevó a muchos maestros. Fue un proceso muy natural", cuenta a la vez que aclara que también le encantaba jugar al fútbol, que era la profesión de su padre.

Su primera gira con una compañía llegó con solo 15 años. "Cuando eres joven te arriesgas a todo, no te importa, es casi un juego", recuerda.

Deliranza es su próximo espectáculo. "Va de una ensoñación. Soy una bailaora en un proceso de creación y aparezco en un mundo otro mundo. Nos insiramos Lewis Carroll", revela.

Patricia Guerrero tiene una conexión muy fuerte con el flamenco. "El arte hay que dejarlo fluir, dejarlo evolucionar como quiera", dice sobre toda esta polémica de contemporaneización de esta música tan tradicional.

Puedes ver a Patricia Guerrero en el minuto 32:

