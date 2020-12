Roi Méndez y sus métodos para copiar: chuletas, pinganillo, reducciones...

¡Deja que nos metamos con él, por eso le queremos! Recibimos a Roi Méndez en el parquecito de yu para charlar un poquito de sus cosas. ¡El martes tenía que venir y se quedó dormido! "Fui demasiado responsable, me levanté dos horas antes de venir para ir con tiempo, y como iba con tiempo, me eché un ratito... y me quedé dormido" , explica el cantante. ¡Nos tenía preocupados!

"Quería divertirme y aprender", nos cuenta Roi Méndez, intentando explicar porqué se pone podcast de "historia para Selectividad". "Yo de pequeño pensaba que asimilaba mejor la información dormido, me dormía escuchando el temario", dice. "Era un pieza, un técnicas", dice el artista, que asegura que no quiere fomentar lo de copiar en los exámenes. "Mi hermano es profesor y me dijo que no hablase de esto en público". Pues un poco tarde, amigo...

"Descubrí las chuletas con 16 o 17 años. Yo pasé selectividad con reducciones de Platón, Kant...", cuenta. "También hice mucho pinganillo, sabían que copiaba pero no cómo", explica. ¡Le daba 10 euros a un amigo para que se lo recitase todo!

Para terminar la sección, Maya Pixelskaya trae nuestro ya mítico juego de "la bola y las monedas"... ¡Su amigo Cepeda tiene el récord! "Es que le encanta ganar", nos cuenta. "Yo en la música le dejé ganar porque sabía a pasar mal", reconoce.

