The Macarena: "No sabes las sesiones de psicólogo que he tenido que hacer después de Drag Race España"

¿Sabía The Macarena que Karol G cantó La Macarena en el Coachella? "Sí, lo he visto, también hicieron un sample con una canción de reggaeton. Soy el centro del universo", dice muy contundente. Si es que el amor propio es lo más importante.

Sí lo digo es el programita de The Macarena en Atresplayer Premium en el que analiza las galas de la segunda temporada de Drag Race."Lo de que vamos a despellejar los looks es una metáfora, no literalmente", dice la drag, que reconoce que le encanta un buen cotilleo y una buena rajada."De toda la vida se habla mal de la que no está, odiarse es quererse, la indiferencia es lo peor", bromea. "A ver, también intenamos ser buenas, con las que me meto es con mis amigas, intento decir cosas con humor", cuenta.

Los seguidores del formato se quedaron con ganas de ver más a The Macarena porque en la primera edición fue la primera expulsada. "Estuve un total de tres minutos", asegura. Pero ahora está en su salsa y siempre que puede invita a una compañera para que se una a la review del capítulo: "Con Inti fue sorprendente porque tuvimos buena química".

Ahora está muy cómoda en su papel de presentadora. Lo prefiere al de concursante, porque su paso por el programa reconoce que fue muy duro. "No sabes las sesiones de psicólogo que he tenido que hacer después de Drag Race", asegura.

Vuelve a ver a The Macarena en yu:

