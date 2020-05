Víctor Clavijo, Las Hormigas, Victoria Martín y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (13/05/2020)

¡Se demuestra que los jóvenes chismorrean más que las señoras del patio de luces! "A mí el salseo, el chismorreo de altas esferas, me encanta", dice Sergio Bezos, que necesita saber cositas de Fernando Simón, la celebrity del momento.

Juan, Damián y Marron entran fuerte en el programa para hablarnos de las cositas más locas de la cuarentena. Comentamos con ellos la noticia del alumno que fue expulsado de una clase virtual por darse un baño mientras estaba conectado... ¡Pero qué locura! Menos mal que no se le cayó ni el móvil ni el ordenador al agua...

Intentamos también descifrar el misterio de las 'cagadas' de pájaro, que en los coches blancos son de color negro y en los de coches de color son blancas... "Hay unas píldoras de purpurina para que la caca te salga brillante", cuenta Juan Ibáñez. "Las he comprado, y lo que voy a hacer cuando me lleguen, a ver si puede ser antes de verano, las llevo en persona a 'yu' y seguro que alguien las prueba... Como Bezos".

¿Y porqué hay una casa que nadie quiere comprar ni alquilar, aunque sea gratis? "Porque está encantada. Esas casas siempre están en una colina misteriosa, nunca en la playa".

El vídeo del 'mono ladrón' que desmonta cajeros ha dejado en shock a Las Hormigas. "Me parece fatal que vengan los monos a quitarle el trabajo a los ladrones".

Ana Soy Cardo nos trae unas apps muy necesarias para la desescalada... ¡Atentos!

¿Puede que sea el único actor que está trabajando más en cuarentena que en su vida normal? ¡Conectamos con Víctor Clavijo, que está recluido en una zona que sigue en la fase 0! "Los de la fase 0 tenemos más rollito", Bezos.

"Ha sido surrealista. Pensé en aprovechar el confinamiento para hacer macramé y tal... Pero luego nos propusieron a mi chica y a mi rodar una serie sobre la cuarentena, y una vez terminó eso empecé con los vídeos en Internet", cuenta. El actor se ha grabado recitando canciones de reggaeton como si fueran poemas... ¡Y el de La Gasolina es una joya! Ha hecho la Salchipapa, Dale Don Dale, Malamente de Rosalía... Lo está petando. ¿Cuál es la cosa más rara que le han pedido? "Es como un karaoke intenso". "Ahora solo tengo que encontrar la manera de facturar pasta".

"Es un ejercicio muy divertido como actor, pero no sabía que eclipsaría todo mi trabajo de estos años. Voy a arrancar mi videobook con esto". ¡Convierte cualquier texto en oro fino! ¿Habrá probado a imitar la voz de Fernando Simón? Por que algo de parecido físico hay...

No hemos podido resistir la tentación de pedirle que nos lea, con esa voz, una lista de la compra, un trocito del BOE y un perfil de Tinder... ¡Maravilla!

¿Y vuelve su personaje, Lope de Vega, a El Ministerio del Tiempo? "Me hubiese encantado, además estoy muy enganchado, pero esta temporada no sale, es una pena. Él era un Julio Iglesias, y es genial interpretarlo".

¡Una mujer que no sabe pasar de fase si no le dices qué fantasma hay que matar al final de la pantalla! Maya Pixelskaya nos trae los vídeos más locos de Internet. Los hombres que construyen piscinas y chalets en medio de la selva son el nuevo fenómeno de Youtube.

¡No pasa una semana sin que nadie la demande! Victoria Martín nos cuenta que tiene la casa sucísima, que vive casi en la inmundicia... ¡No se levanta del sofá!

Además la humorista está fastidiada porque ha tenido que cancelar su boda, que tenía planteada para septiembre, por la pandemia. Eso sí, estará triste, pero no es tonta... ¡Una marca le ha ofrecido un 10% de descuento en vestidos de novia! "Qué se creen, que yo tengo 4.000 euros para pagar un vestido que además era feísimo, era como para casarse en Las Vegas".

"Además si te pones una corona en la boda no tienes perdón de Dios", cuenta. "Hablando de mensajitos, me llegó uno de estos 'cumplidos envenenados'". No es la primera vez que le pasa... Le dijeron algo así como "me encanta tu trabajo, a ver si lo cambias".

"Ser tu mejor versión siempre tiene que ver con tener menos celulitis, ser más guapa y menos gorda", confiesa. "No significa ser tu mejor versión mientras visitas a tu abuela en el hospital o mientras llamas a tu madre". ¡Y tiene toda la razón! "Y los que dicen "no te compares conmigo" es por que son ricos", sentencia.

¡Llega el momentos de presentar a nuestro psicólogo oficial, Ventura! El chaval se ha hecho unos cambios en el pelo, porque en La Rioja ya están en fase 1... ¡Hoy analiza además al mismísimo demonio, Victoria Martín!

