Yon González recuerda el día que se fue de un rodaje: "Grité no puedo más y me fui a mi camerino llorando"

Yon González y Elena Rivera son los protagonistas de Los herederos de la tierra, la segunda parte de La catedral del mar que llega este viernes a nuestras pantallas y de la que han hablado este lunes con Ana Morgade y Valeria Ros en yu, No te pierdas nada.

No es la primera vez que trabajan juntos, ya lo hicieron hace 11 años. "Nos conocíamos de antes, pero aquí sí que ha habido chicha", dicen los actores que grabaron juntos una escena en Los Quién.

Yon es el protagonista de la serie, interpreta a Hugo Llor, "un tipo que hace un vino maravillo y al que la vida le pone unas circunstancias bizarras que lo llevan al extremo". En esas se topa con Elena, quien "le aporta luz dentro de tantas sombras de su personaje. Está apoyándolo como un pepito grillo", explica la actriz.

El regreso de sus series

Yon González y Elena Rivera se encuentran en esta serie cuando las series en las que empezaron, El internado y Cuéntame cómo pasó, siguen en pantalla. La primera ha vuelto y la segunda nunca se fue.

¿Siguen enganchados a las producciones que los vieron nacer?

"Ya no sigo Cuéntame", confiesa Elena Rivera que rompió con la serie el día que se despidió de la producción. "Le puse ese final romántico", explica.

Lo mismo, más o menos, le pasa a Yon González, que no ha visto nada del regreso de El internado, la serie que lo lanzó a la fama cuando tenía20 años.

¿Qué le dirían a esa Elena de 12 años y a ese Yon de 20 si pudiesen darles un consejo?

"No sé mucho más que antes", confiesa Yon. "Antes había la ilusión, que sigo manteniendo a tope, pero al principio no la sabías controlar. Ese es el gran impulso que hace que llegues hasta aquí. Ahora no es que no esté pero eres más cauto, así que lo único que puedo decir es bravo. Bravo por hacerlo desde ese lugar de manera inconsciente y que te haya salido así", dice.

Elena iría por otro sendero. "No te relajes, sigue currando al 200% porque en esta profesión nadie te regala nada", apunta como consejo la actriz consciente de que "esta profesión es muy jodida". Hay que estar siempre al pie del cañón, continúa la intérprete que, por suerte, nunca ha estado demasiado tiempo sin trabajar. De hecho, simultaneó el rodaje de Los herederos de la tierra con el de Alba. "Yo siempre he desconectado muy bien, pero aquí fue distinto", dice sobre la serie que narra la historia de una joven víctima de una violación múltiple.

El día que Yon González perdió los papeles en un rodaje

La entrevista de Yon González y Elena Rivera ha terminado con un juego que ha llevado a Yon González a hacer una confesión. No tiene mal pronto pero a veces sin querer estalla.

Hubo una vez que se fue de un rodaje: "En mi primera serie lo pasé mal".

"Había dos jornadas de trabajo y a mí me llegó solo una con tres escenas. Y de repente llegó y me dicen: 'Hoy día bueno, eh...'. Y yo pensé, la verdad que de puta madre. Y de repente, 16 escenas más tres. Entonces tuve que sacar las 16 escenas que no me sabía y cuando cambiaron el equipo y vino el director para las tres escenas que me sabía pensado 'hoy le voy a dar caña a ver si mejora como actor'. Y yo que estaba roto... Es la única vez que me fui de plató", contó el actor.

"No me salía ni la frase, tenía el cerebro quemado. Este señor dándome caña, yo llorando... Y me fui a mi camerino", explicó sobre SMS, la serie en la que interpretaba a Andrés y en la que rodó con 16 años.

