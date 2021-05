Ibai y Reven visitan yu No te pierdas nada (25/05/2021) // yu No te pierdas nada

¡Martes calentito en yu No te pierdas nada! Los conocidísimos streamers Ibai y Reven nos cuentan todos los detalles sobre su velada de boxeo de este miércoles, la cantante Susana Cala nos presenta su single 'Si te vas' y se vienen también Samantha Hudson, las Hormigas y Fox.

¡Llega la velada de boxeo de Ibai Llanos! Seis conocidísimos streamers y youtubers se subirán al ring este miércoles para un evento inédito en Twitch. Los competidores serán Reven vs ElMillor, ByViruzz vs MrJagger y Future vs Torete, mientras Ibai Llanos narra los combates con esa energía y que le caracteriza.

Comenzó como una apuesta y poco más de 24 horas se hará realidad. ¿Cómo surgió la idea de hacer un combate?, ¿estaban cansados de tantas horas de directo? "Vivimos un poco improvisando. No es una cuestión de horas de stream, sino de improvisar", dice Reven, que ha explicado que todo vino a partir de un directo en el que simplemente hablando entre ellos se les ocurrió hacer este torneo.

Seguimos con Samantha Hudson, que nos trae las tendencias más top para el verano. Tye die, crochet y rollo étnico que "roza la apropiación cultural".

La cantante Susana Cala acaba de sacar el tema 'Si te vas', su primer single oficial, que llega acompañado de un videoclip con coreografía. ¿Tiene un destinatario? "Tiene siete destinatarios. Esta es una canción de habla de lo que en Colombia llamamos 'empelicularse', es decir, montarse un video en la cabeza", explica. "Uno siempre tiene una amiga así, esa amiga que cada fin de semana se enamora", cuenta entre risas.

El siguiente en pasar por el parquecito es Fox, que nos trae una nueva entrega de Por un Bizum. Hoy preguntamos... ¿Qué es mejor, Starbucks o estar vacunado?

Terminamos con Las Hormigas Juan, Damián y Marron, con las que comentamos las noticias de actualidad más surrealistas de la semana.

Vuelve a ver yu No te pierdas nada

Recuerda, yu No te pierdas nada de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.