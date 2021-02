yu, No te pierdas nada | Con Nicole Wallace | #yuNicoleWallace

¿DERECHA O IZQUIERDA? CON EL CEJAS

El primero en pasar por aquí este miércoles es El Cejas, que viene con cara de cansado pero con muchas ganas de presentar su reportaje. ¿Sabe la gente distinguir entre la derecha y la izquierda? Y mira que no hablamos de política... ¡Salimos a la calle a descubrirlo!

NICOLE WALLACE, CANTANTE Y ACTRIZ

¡Recibimos a Nicole Wallace! La cantante acaba de iniciar su carrera musical con el single debut 'Bella', un tema que habla de "ese momento en el que termina una relación y ya puedes decir 'me da igual'", cuenta.

"Me cuesta mucho escribir en español ya de por si, y quería hacer algo que no fuese muy triste", nos cuenta Nicole Wallace, que aunque acaba de estrenar Bella lleva ya un año trabajando en este proyecto. "Empecé a ir a estudio hace un año y algo, y esta canción fue la tercera, pero la primera que dijimos... 'esto lo podemos sacar'".

La joven también ha trabajado como actriz, y eso que solo tiene 18 años. "Justo cuando cumplí 16 me salió el casting de Skam", cuenta poco después de asegurar que se metió en ese mundo gracias a las clases de teatro a las que iba su hermana. "Me encantaría ganar un Oscar con mi hermana, que ella es directora, nos gustaría hacerlo juntas", cuenta.

VICTORIA MARTÍN, LA HATER DE YU

A Victoria Martín le han regalado una aspiradora por San Valentín... ¡Con una florecita puesta encima! "No me extraña que las mujeres no podemos llegar al nivel de los hombres porque con tanta pieza...", asegura. "Es que hay una que te puedes meter hasta por el ojete y todo", bromea.

Victoria Martín nos habla del "humor sano" y "copiado" de un jovencito instagrammer y tiktoker que parece que no tiene mucha imaginación par crear su propio contenido. El tema lo destapó David Pareja, que publicó en sus redes todas las copias que había encontrado.

"¿Sabes lo que pasa? Que además copia a gente de 14 años, hace bromas de ir al colegio", dice Victoria, que le recomienda que se plantee cambiar de audiencia. "Si con tu edad te pueden denunciar por acercarte a un colegio, déjalo".

LAS HORMIGAS Y EL MISTERIOSO "REGALITO" MARRÓN DEL BAÑO DE YU

¡Recibimos a Juan, Damián y Marron! Nada más empezar, tenemos la necesidad de comentar con ellos el "incidente del váter" de la semana pasada. Cuando se terminó el programa el jueves, había mucho revuelo en el equipo y... ¡Algo marrón apareció!

"Resulta que alguien utilizó el water que hay al fondo, en el pasillo, y había hecho caca y había dejado un souvenir en una zona muy inusual. Lo dejó pegado a la bisagra del fondo, hay que perrear muy para atrás para dejarlo ahí", cuenta Ana Morgade sobre este extraño suceso.

Juan Ibáñez asegura que puede ser una mujer, ya que el público femenino es menos asiduo a apoyar el trasero en el váter. "En el fondo es un acto de egoísmo", dice. Pero... ¿Se puede cagar el vilo? "Si quieres, puedes", sentencia Juan.

"La única persona del yu que usa mi camerino como váter es Lorena Castell", dice Ana para defender a su compañera, pero Las Hormigas lo tienen claro... "Un hombre cuando se agacha, la parte de abajo de la espalda no gira, así que no lo podemos disparar", dice Damián. ¡O sea, que tuvo que ser una mujer!

¿Responderá Lorena Castell a todas estas acusaciones? Cuidado que el tema no es poca broma...

VENTURA Y EL 5G

Terminamos el yu del miércoles con Ventura y su sección sobre el 5G, una velocidad que cambiará la manera de comunicarnos. El colaborador tiene sueños raros que le inspiran para sus secciones, y como en realidad hace lo que le da la gana... ¡Pues así sale a la calle! ¡A preguntar por los sueños de la gente!

👉 Puedes ver a Ventura en el minuto 1:25:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.