Alizzz visita yu, No te pierdas nada

Ana Morgade y Victoria Martín // yu, No te pierdas nada

Álvaro Wasabi nunca defrauda y si le haces caso no te aburrirás. El colaborador nos trae las mejores recomendaciones en cine y series. El estreno de la segunda temporada de The Witcher, la secuela de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos y mucho más. "El mejor de los tres Spiderman es Andrew Garfield", dice muy convencido.

Alizzz acaba de estrenar Tiene que haber algo más, un disco en el que encontramos colaboraciones con Amaia, Rigoberta Bandini o C. Tangana, con el que ya ha trabajado en numerosas ocasiones. C. Tangana y yo no tenemos mucha idea, nos basamos más en la intuición que en la teoría. Para la música pop es una bendición más que algo malo", asegura sobre esta alianza musical.

Necesitamos que Antonio Resines nos de esperanza para la madurez. Victoria Martín asegura que con la edad se pierden amigos, pero el actor lo desmiente. "Yo tengo un amigo que se dedica a lo mismo que yo, es director de fotografía y fuimos juntos a parvulitos, en mi misma clase desde los cinco años", cuenta.

Terminamos con Lorena Castell, que nos trae una nueva dosis de noticias random para cerrar el martes. Horóscopo, la posición de los planetas, los nombres del santoral y mucho más.

