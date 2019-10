Amaral y Viva Suecia, juntos pero no revueltos en un 'yu, no te pierdas nada' lleno de música (04/10/2019)

¡Viernes en 'yu no te pierdas nada'! La música nos invade hoy con la visita de Viva Suecia y Amaral , que nos han dado grandes titulares y unas actuaciones en directo que dejan con la boca abierta a cualquiera. Además, Lorena Castell y Anibal Gómez estarán acompañados por Natalia Ferviú, Los Beauty Brain y Ventura . Poco después los 'yu gamers' nos invaden para hablar de maquinitas y esas cosas frikis que hacen mucha risa. ¡Dale!

El postureo es muy importante, pero... ¿Más que la salud?, ¿en qué piensas todos esos festivaleros que siguen llevando la pulsera de la entrada tres meses después? MIN 8

¡Pero no, Morgade los viernes no curra así que aquí está Lorena Castell para pilotar el programa! Anibal Gómez asume la tarea de copiloto porque hoy tenemos un programa muy musical. Amaral y Viva Suecia, dos de los grupos nacionales más conocidos, nos regalan un ratito con ellos.

Ambos grupos se juegan ser el primer entrevistado en un duelo a muerte en el que hay adivinar canciones. ¿Quién se sabrá más?, ¿tienen alguna canción noña por excelencia? Lo que sí que está claro es que tanto Amaral como Viva Suecia son fans de Rosalía. "Muy a favor", dicen. ¡Adelante con el desafío musical más loco!

Eva Amaral y Juan Aguirre se vienen a 'yu, no te pierdas nada' para hablar de su nuevo disco 'Salto al Color', que vio la luz el pasado mes de septiembre tras 'Nocturnal', el último álbum. "Hablamos de la visión que tenemos del mundo que nos rodea", cuenta Juan sobre este nuevo trabajo. "Para mí es un disco muy bailongo", cuenta Castell.

¿Cuál fue el primer disco que se compraron?, ¿qué prefieren, The Beatles o Los Rolling? ¡Charlamos con Viva Suecia y Amaral sobre su 'life list', es decir, la lista musical de sus vidas!

Los chicos de Viva Suecia vienen a presentar su nuevo disco 'Milagro', que acaban de lanzar a la venta. Pero eso no es lo más raro, lo más curioso es que se han declarado fans de Isabel Pantoja. "Somos pantojibers", dicen. Además, les interrogamos para saber qué hacen después de los conciertos. ¿Fiesta o cama? ¡Atentos!

Natalia Ferviú se viene a 'yu' este viernes para hablar de Justin Bieber, que ha tenido tantas etapas estilísticas que al final es... ¿Un poco cuadro? "Ha pasado de ser el típico tronista a un rollo tide die, de skater de los 90, que me gusta", nos cuenta.

Los Beauty Brain nos traen 'buena mierda' para que la gente no crea que los artistas que lo petan hoy lo han hecho siempre. ¿Cómo sonaba el primer tema de Pimp Flaco, de Cupido? ¡Flipas el cambio!

Ventura, sus trajes y su poesía latina... ¡La regla de oro no falla! Eso sí, aunque hoy hayan pasado por aquí Viva Suecia y Amaral, él se declara latino real hasta la muerte. Hoy nos habla de 'No me Conoce', tema de Jhay Cortez, J. Balvin y Bad Bunny, "la generación del 17" de nuestros tiempos.

Y como cada viernes... ¡Los #yugamers nos invaden el plató! Sin duda, la sección favorita de los amantes de "jugar a la maquinita". ¡Hoy con Revenant y Orslok!