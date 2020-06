Así homenajean a sus padres Shakira, Ariana Grande, Jonas Brothers, Dua Lipa, Ricky Martin o Nicky Jam

Que los padres son una de las cosas más especiales que tenemos en la vida es una certeza. Si de pequeños les regalábamos figuras de plastilina, dibujos de mil colores o marcos de fotos hechos con macarrones, ahora las redes sociales se han convertido en un muro de agradecimiento y buenos deseos para ellos.

Aunque en España la tradición cae el Día de San José, el 19 de marzo, en Estados Unidos la celebración corresponde al tercer domingo de julio. Así, un montón de personalidades anglosajonas y latinas han compartido bonitos mensajes y recuerdos junto a sus padres.

SHAKIRA

La cantante colombiana ha compartido en Instagram una bonita fotografía en la que posa junto a su padre William Mebarak Chadid, con el que siempre ha mantenido una estrecha relación. "Feliz día papito. Te quiero mucho", escribe Shakira junto al post. Alejandro Sanz, amigo de la cantante, ha comentado: "Gentleman".

ARIANA GRANDE

La cantante de '7 Rings' ha hecho dos publicaciones para felicitar a su padre. En una recopila varias fotos junto a un texto de agradecimiento y la segunda es una imagen de su infancia.

"Estoy muy orgullosa de ser tu hija. No creo que alguna vez pueda articular la profundidad de la alegría y la integridad que he sentido gracias a estos momentos juntos. ¡Estoy tan agradecida todos los días! No puedo esperar más aventuras y estoy increíblemente orgullosa de nuestro viaje. cada parte de ella !! gracias por hacer tantos viajes para verme cuando estoy en el camino y solo necesito un abrazo. gracias por siempre saber qué decir y hacerme reír a primera vista, por comunicarme solo a través de citas de "mejor espectáculo" a veces y por ser tan ligero en mi vida. Feliz Día del Padre"

KYLIE JENNER

La influencer ha compartido una imagen de su padre hace años, antes de su transformación en Caitlyn Jenner, y otra muy reciente. "Feliz día del padre, te quiero".

Jenner también han dedicado un post al padre de su hija Stormi, el rapero Travis Scott.

DUA LIPA

La cantante de 'New Rules' ha elegido varias fotos con su padre, desde que era bebé hasta subida a los escenarios. "Feliz cumpleaños a mi BFF"

JONAS BROTHERS

Con una imagen de los cuatro hermanos juntos hace algunos años, los Jonas Brothers se han unido al homenaje en redes por el Día del Padre.

RICKY MARTIN

El cantante ha compartido una bonita foto en blanco y negro con su padre y sus hijos juntos paseando. "El mejor papá del mundo. Don Enrique Martin Negroni. ¡Te amo papá!"

Ricky Martin también ha felicitado a su pareja y padre de sus cuatro hijos, Jwan Yosef.

NICKY JAM

El cantante ha compartido un divertido baile de su padre que demuestra que su el ritmo corre por las venas de su familia. "Te amo papi feliz días de los padres"

VICTORIA BECKHAM

Además de felicitar a su padre, Victoria Beckham ha compartido una bonita imagen familiar para homenjear a su marido David Beckham.