Brytiago, Elsa Ruiz, Lorena Castell, JJ Vaquero y más en 'yu, no te pierdas nada' (04/02/2020)

¡Un bar de Huelva prohíbe la entrada a un grupo de chinos por miedo al coronavirus! ¿Premio al más racista? Seguro que el dueño lleva fachaleco... Esta la noticia con la que Ana Morgade ha abierto su boletín informativo, que llega cargadito de noticias locas. ¿Que Billie Eilish ha pedido a sus fans que dejen de imitarla? Sí, como lo lees...

DESDE PUERTO RICO... ¡BRYTIAGO!

Mmmmm... ¡Hoy tenemos el plató muy caldeadito con la visita de Brytiago! El artista puertorriqueño nos presenta 'Te Fallé', su último single. Y es que sus fans son unas verdaderas devotas... ¿Qué es lo más loco que le han tirado a un escenario? "El panty y el brasier, y lo olí", confiesa. ¡Wow, wow!

Brytiago es el primer artista de reggaeton que ha desfilado en una pasarela de moda y nos ha contado que está muy agradecido a Tommy Hilfiger por darle esa oportunidad. "La música y el modelaje es parecido, a nosotros los artistas nos gusta vestir bien, la moda, para un videoclip tienes que aprender a proyectarte, eso es modelar", dice.

El artista conoció a Daddy Yankee cuando era pequeño y fue un mentor para él. "Era muy fanático de él, y luego terminé trabajando con su compañía", cuenta. "Los colegas del género lo ven como el líder".

¿Cuántos tatuajes tiene?, ¿tiene pensado hacerse más? "Tengo uno con mi mamá", confiesa.

Ibarburu se ha sentado en el sofá para someter a Brytiago a un par de preguntillas... ¿Cuál es su referente español?, ¿dónde ha comprado ese chándal tan chulo que ha traído? Además aprovechamos para que nos de unas clases de latineo, porque si algún día viene J.Lo... ¡Tenemos que estar preparados! ¿Cómo se despiden en PR?, ¿qué música le ponemos en el camerino?

TERRITORIO INFLUENCER: ANA CARDO

Ana Soy Cardo está a tope con Instagram... Solo le falta tatuarse el filtro del perrito en la cara. Hoy nos trae vídeos de tutoriales en Youtube. ¿Paris Hilton cocinando? Esto es increíble, que diría Jesulín... ¿Gente que come a todas horas? Ni siquiera Ana Morgade lo entiende...

LAS COSAS RANDOM DE LORENA CASTELL

¡Agárrate que viene Lorena Castell! La presentadora nos habla del nuevo proyecto de Cristiano Ronaldo, un hotel el plena Gran Vía. ¡25 millones de euros se ha gastado en el inmueble! Calderilla, vamos... El diseño interior va a ser muy bonito, muy moderno... ¡Como nuestros estudios, pero con pasta!

¿Y qué hay de ese estudio que dice que las mujeres solteras y sin hijos son las más felices? "Por lo visto una tía se siente más realizada viviendo sola y libre", dice.

Castell ha comprobado que a día de hoy todavía hay gente que estudia brujería y claro, nos ha traído el tema... "Hay una señora que tiene un libro en el que dice que empleaba la magia sexual para conseguir lo que quería", asegura Lorena. Parece ser que solo sirve si lo haces en Luna Llena... ¡Y necesitas un par de velas para tu petición! "La vela no se mete en ningún sitio, se utiliza para proyectar. Coges una vela y escribes 'sentirme realizado'", explica.

"A ver, hay algunas cosas random que me las invento... Pero esta no", promete Lorena. ¡Si es que lo sabíamos! ¡Basta!

ELSA RUIZ, UNA PIZZA CON PIÑA

¡Tenemos por aquí a Elsa Ruiz! La cómica viene a hablarnos de 'Pizza con piña: la última porción', su show de humor y risas. "Como soy una mujer trans, hablo de cosas que la gente no está dispuesta a tragarse", bromea. ¡Cuidadito que nos jugamos el pin parental con estos contenidos!

¿Qué tal se lleva con Risto?, ¿la ha nominado ya? "Qué va, tiene buen humor". "No le he visto nunca sin las gafas", confiesa. ¡Y cuidado porque sabe imitar a Chewbbaca! ¿Y cuál es la temporada de Los Simpson que más le ha gustado?, ¿es de Bart o eres Lisa? "Yo es que veía Aída", dice Bezos.

J.J VAQUERO ESTÁ ENAMORGADO

¡J.J Vaquero desenmascara a gente que no merece la pena! ¿Qué hay de esa gente que te dice que no necesita beber para bailar? "Pues yo no necesito bailar para pasarlo bien", sentencia. ¡Ole! Además pedimos un aplauso para ese piloto de Air Canadá que ayer aterrizó el avión con una rueda menos... ¡Un crack! ¿Y la gente que come jamón serrano pero es vegetariana? ¡No merecen nada!

VENTURA ATERRIZA COMO PUEDE

¡Es joven, es millenial! Queríamos mandar a Ventura al aeropuerto a palpar el ambiente que se respiraba después del aterrizaje de emergencia del avión de Air Canadá, pero ha pasado del tema... Muy fuerte, ¿no? Este jovencito confuso intentará contarnos cómo se desarrollaron los hechos... ¿Lo conseguirá?

