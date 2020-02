Billie Eilish estalla contra una youtuber que se hace pasar por ella

Billie Eilish es una de las artistas del momento. Su debut when we all fall asleep where do we go? se llevó 5 premios Grammy, 4 de ellos en las principales categorías: Álbum del año, Grabación del año, Canción del año y Mejor nuevo artista, además de Mejor disco de pop vocal.

Un trabajo que produjo junto a su hermano Finneas en su habitación, sin pasar por un estudio y sin haberle hecho arreglos posteriormente, rompiendo todo tipo de esquemas en cuanto a la producción musical se refiere.

Además, su particular estilo y sobre todo su discurso, en el que habla abiertamente sobre la ansiedad y la depresión, la han convertido en todo un referente para la Generación Z, que se sienten identificados con las preocupaciones de la artista.

Pero todo éxito también tiene su parte oscura, y en menos de un año Billie ha tenido que sufrir el acoso por parte de los fans y de la prensa, cuando tan sólo era una adolescente.

Ahora la cantante ha denunciado a través de las redes sociales a una youtuber que se hace pasar por ella que deje de imitarla: "Por favor, deja de hacer esta mierda. No es seguro para ti y es malo para las personas que se lo creen. Me haces quedar mal", escribe adjuntando un pantallazo de uno de los vídeos en el que puede verse a una chica vestida y peinada como la cantante.

Billie Eilish se enfada con una youtuber que la imita / Instagram Stories @billieilish

En un segundo story, la cantante intenta ponerle un toque de humor a la situación ampliando los calcetines que lleva la imitadora diciéndole: "Además, es muy irrespetuoso que salgas fingiendo ser yo vistiendo esto".

Y es que cada vez son más las imitadora de Billie Eilish que se caracterizan como la artista y se hacen pasar por ella para revolucionar a la multitud, siendo una falta de respeto tanto hacia la cantante como a sus seguidores.