Carlos Right, JJ Vaquero, Jaime Caravaca, Andrea Compton y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (01/06/2020)

VUELVE A VER EL PROGRAMA COMPLETO

¡Lunes semi-confinados en 'yu, no te pierdas nada! Ana Morgade, Pixelskaya y Sergio Bezos conducen esta fantasía radiofónica en la que Ana Cardo y Ventura nos hablarán de cositas milenialls, Andrea Compton trae recomendaciones de series y pelis para que no te levantes del sofá, Jaime Caravaca trae sus planes post-cuarentena, JJ Vaquero nos contará unos chitecitos y charlamos con el cantante Carlos Right.