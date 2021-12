Carmen Farala visita yu, No te pierdas nada

yu, No te pierdas nada // yu, No te pierdas nada

¡La reportera más dicharachera del yu! Tiene mérito que se venga al programa porque este miércoles estuvo de farra, pero de farra trabajando, que mola mucho más. Rizha se pasó por el concierto de Omar Montes en el Vodafone Music Shows, una cita que no quisieron perderse ni los fans del artista ni los chicos de Tu Suerte, ganadores del Vodafone yu Music Talent, que han teloneado al de Pan Bendito.

Desde que empezó Drag's Race España en Atresplayer Premium, Carmen Farala se colocó como una de las favoritas de la audiencia. Sin embargo, durante el rodaje no tenía tan claro que pudiese llegar a ganar. La competencia era buena y el jurado no lo ponía fácil. "La gente me veía muy ganadora, pero estando ahí no es lo mismo, ves a las compañeras que se lo curran mucho, sabía que tenía posibilidades pero no estaba segura del todo", dice sobre ese momento de la coronación.

El espíritu de Rihanna invade el cuerpo de Joaquín Reyes para contarnos cómo se siente después de haber sido nombrada heroína nacional en Barbados, su país natal. "Os las recomiendo, son unas islas preciosas, ahora en el puente largo hacemos una fiesta medieval, voy a dar el pregón, pero lo voy a dar de espaldas porque en realidad el pregón lo da el culo", dice la cantante de Umbrella. "Ahora en Halcón Viajes hay una oferta, os lo recomiendo", añade.

Terminamos el día charlando con nuestra psicóloga de cabecera, Inés Bárcenas, que hoy nos instruye sobre la dependencia emocional y nos da unos tips para deshacernos de ella poco a poco.

