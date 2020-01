Clara Lago y Catalina Sopelana visitan 'yu, no te pierdas nada', con Ana Morgade, Pablo Ibarburu, JJ Vaquero y las Hormigas (2/01/2020)

Nuestra Ana Morgade tiene claros sus propósitos para el 2020, y es que no quiere salir de la zona de confort, ¡por nada del mundo! "Le voy a pedir a Calatraba que me haga una ampliación de mi zona de confort, bueno, mejor se lo voy a pedir a un arquitecto, que no quiero que me caigan trozos de confort encima", asegura en su primer monólogo del año, y añade una gran meta: "Este año me instalo en la mediocridad". ¡Esto es yu, amigos! Y no, no va a mejorar en 2020...

En este primer 'yu, no te pierdas nada' del año, hemos hablado con Clara Lago y Catalina Sopelana, que interpretan a Lola, "una periodista muy idealista", y a Julia, "que parece un poco de otro planeta", respectivamente en 'El vecino', la serie de superhéroes de Nacho Vigalondo para Neflix.

En 'El Vecino', el capitalismo es el "supervillano" y Quim Gutiérrez encarna a una especie de Deadpool a la española, pero con el sello inconfundible de la factoría Vigalondo.

Además, Clara Lago y Catalina Sopelana se han sometido a un divertidísimo challenge 'Miss Yuniverso', y el siempre petético '¿Quién está peor?', para que el público decida cuál de ellas da más pena, aunque generalmente el que más pena da es siempre Ibarburu...

Después, ha llegado el turno del durísimo roast entre Papá Noel Vaquero y su efo-parásito Bezos, ¡pero la cosa de va de las manos! (A partir del min. 34'30" aprox.)

También se han pasado por este primer 'yu' del 2020, Juan, Damián y Marron, ¡nuestras queridas Hormigas! Y hemos comentado con ellos algunos de los temas que serán noticia en 2020, como el Brexit, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, apariciones marianas y, por supuesto, su sección de filosofía grafitera 'Emosido engañado'. Y recuerda: "Frito, entra todo", hasta las "plancha de caca empanada". ¡Vuelve a verlo! (A partir del min. 48'30" aprox.)

Por su parte, Fox se monta un chiringo en medio del plató "para vender décimos" de El Niño y adentrarnos en su misteriosa sección Foxbusters. ¿Qué tienes que tener para dedicarte al misterio? ¿Existe el diablo? ¿Por qué se llama Malú?

Salimos a la calle para hablar con gente 'normal' que ha atravesado por experiencias... ¿anormales? ¿paranormales? ¿Chupacabras? ¿Qué le dirías al monstruo de Lago Ness? ¡Madre mía qué fauna! (A partir del 1:04:30" aprox.)

