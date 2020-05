Las Hormigas, David Sainz, El Coleta y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (28/05/2020)

Filmin ha incluido Torrente en su catálogo de cine y claro... ¡Han saltado los puristas a quejarse!

Juan, Damián y Marron están en fase 1 ya así que les preguntamos... ¿Han salido ya a tomar algo en una terraza? "Yo prefiero el balcón", dice Damián. "Yo tengo un agobio que flipas, sigo en fase 0 hasta que todo se pase un poco", cuenta Juan. "Cuando llegue la fase 2 será como abrir un regalo, a ver qué puedo hacer".

Johnny Depp empezó hace 14 años a pintar un cuadro y lo enseña ahora... ¿Pero lo ha terminado? Porque menudo bodegón más raro... ¡Lo analizamos!

¿Tienen Las Hormigas algún vecino con obras durante cuarentena? "No, el que está de obras soy yo, por eso estoy en otra casa. Hay un vecino que me quiere denunciar, de hecho", dice Juan. ¿No ha utilizado su influencia como colaborador de El Hormiguero? "No, porque si le mando a los Miami ya sabe quién soy". También puede mandarle a los Miami con las camisetas del programa...

¡Momento de conectar con una colaboradora que dice que le roba la ropa a su vecina, porque ya no sabe cómo justificar que viste como una jubilada! Ana Cardo nos trae un nuevo capítulo de su Diario Millenial.

¡El creador de la primera web serie que lo petó a nivel heavy! ¡Cómo olvidar Malviviendo! David Sainz se ha pasado el confinamiento escribiendo, pero no era precisamente lo que tenía pensado... "Lo que tenía que hacer no lo he hecho, pero me he inventado un montón de chorradas", nos cuenta. "Llevaba 36 años preparándome para esto".

¿Y qué hay de su late night en Playz? ¡El Parking Karaoke de Madrid se ha convertido en su plató! "Nosotros grabamos cuando el Karaoke está cerrado, porque el dueño nos dijo que no iba a perder la pasta que ganaba cuando abría". "Yo la verdad es que tengo un miedo escénico que flipas, lo estoy superando"

Con su serie 'Grasa' también lo está petando... "El protagonista es un kinki que por un infarto tiene que cambiar su vida", explica.

¡Vuelve 'Lo que hacía Ponce'! Sergio Bezos bucea en las cloacas de la red para descubrir los grupos más raros y creepys de la red. Granos, espinillas... ¡Ugh! Menos mal que Morgade lo ha parado a tiempo...

¡Conectamos con El Coleta! ¿Ha cocinado cositas esta cuarentena?, ¿se ha inflado a ganchitos? "He hecho patatas bravas, croquetas de jamón y morcilla, profiteroles..." ¡Menú completito!

El Coletas es muy de barrio, muy real... ¿Qué piensa de los modernos? "Se han apropiado de la riñonera, los tatuajes, que eran muy talegueros...". ¡Reivindica lo suyo!

¿De dónde le viene a él la pasión por la cultura quinqui? "Es lo que he vivido, los 80 en mi infancia... Paso del rap de ahora, que es copiar la cultura yankee".

Y si alguien quisiera iniciarse en este mundillo... ¿Por dónde debería empezar? "Perros Callejeros 1 y 2 y Navajeros son las primeras películas, las más icónicas del cine quinqui, que es muy limitado, no hay una biografía super amplia".

"Ahora quería hablaros de Quinqui Stars, una peli en la que salgo yo. Se estrenó en 2018 pero desde hace 15 días está en Flix Olé, que hay un mes gratis".

Puedes ver a El Coleta en el minuto 59:

Iñaki Urrutia viene moreno porque está confinado con terraza. ¿Es rico o qué pasa? Nuestro colaborador nos trae un nuevo concurso que removerá los cimientos del programa. ¡A por los millones!

