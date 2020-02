Lorenzo Caprile, el roto de nuestro descosido en 'yu, no te pierdas nada' con Andrea Compton, Maya Pixelskaya y más (03/02/2020)

"Uno de cada 5 españoles quiere ser un ciborg". Esa es la noticia con la que Ana Morgade ha inaugurado la semana, que viene cargadita de cosas locas... Como los 100.000 dólares que se ha gastado Kylie Jenner en la fiesta de cumpleaños de su hija Stormi, a la que no faltó Rosalía. ¡La niña cumplía dos años! WTF!

ANDREA COMPTON Y EL DOCUMENTAL DE JUSTIN BIEBER

Andrea Compton es la primera en pasar por aquí este lunes, y parece que Bezos está muy al día con el kpop y su merchandising correspondiente. La youtuber nos cuenta algunos detalles del nuevo documental de Justin Bieber, que ha estrenado en Youtube. ¿Hablará de la espantá que le hizo a Dani Mateo cuando vino a España? "Para velo hay que ser premium, aunque hay dos trocitos de 15 min que son gratis", nos cuenta.

"A mi la música me gusta, pero él menos... Este tío por lo vistó canceló su Tour mundial a la mitad", explica. "Lo deja, se pira, en el documental cuenta que estaba muy mal, y se pasa dos años sin hacer nada, en su casita", dice Compton. Hasta que no se subió al escenario con Ariana Grande en el concierto benéfico de Manchester no se animó a volver a cantar. "Tengo sentimientos encontrados con este hombre", sentencia.

Compton también habla del documental de Taylor Swift en Netflix, Miss Americana. "Ella era la niña country monísima, pero le han pasado un montón de cosas, como lo de Kanye West", cuenta. "Ha tenido millones de problemas, ella es el C.Tangana de allí", explica. Si es que su beef con el rapero y su mujer Kim Kardashian da para mucho...

EL DEBATE CON MAYA PIXELSKAYA

¡Battle Mind! Andrea Compton y Maya Pixelskaya nos hablan de 'The Witcher' -sin mucho conocimiento- y debaten qué es mejor: el videojuego o la serie de Netflix. "'The Witcher 3' es el mejor, el mejor valorado en las webs profesionales", dice Maya. "A ver, la serie no está basada en el videojuego, sino en los libros", argumenta la youtuber.

LAS TENTACIONES DE DIEGO FABIANO

¡Menudo destrozo se hizo Morgade este fin de semana en el pelo! La presentadora quería rebajarse un poquito el flequillo y ahora... ¡No ve por un ojo! Pero eso no es lo que nos incumbe ahora... Diego Fabiano viene a hablar de 'La isla de las tentaciones', el show del que todo el mundo habla, un auténtico fenómeno social. "Son cinco parejas, y a las mujeres las meten con 10 hombres y a los hombres con 10 mujeres, son sus tentaciones", explica. "Es un claro ejemplo de lo que se conoce como 'el dilema del prisionero'", cuenta.

MISTERIOS CON FOX

¿Preparados para el misterio? Fox viene con su sección 'FoxBusters', una versión del clásico 'vampiro esiten'... ¡Pero todavía más aterrados! El tema de hoy es... ¡Los dragones! ¿Por qué son similares a los dinosaurios?, ¿no será que es lo mismo?

LORENZO CAPRILE, UN MAESTRO DE LA COSTURA CON MUCHO HUMOR

Ana Morgade le ha cambiado el sitio a Lorenzo Caprile, porque el modisto no es de sofás... El auténtico 'Maestro de la Costura' confiesa que esta tarde visitará la peluquería para hacerse un arreglito... ¡Porque menuda melena!

¿Qué tal se está dando la tercera temporada del programa de costura?, ¿qué tal con los nuevos aspirantes? "Yo ya ni me acuerdo, salgo del plató y reseteo", confiesa. ¿Tendrá muchas broncas Caprile esta temporada? "Uy, no puedo decirte, eso es un spoiler". ¿Y qué pensó cuando vio aparecer a Palomo Spain en bata en el primer programa? "Si piensas que voy a hablar de mis compañeros, estás equivocada", dice Caprile. ¡Lo tiene claro!

"Esta noche salgo espectacularmente guapo en la primera prueba", dice. "Luego la chaqueta la mangué, le dije a Elena la de vestuario que me la llevaba y no le di tiempo a decir que no". ¡Buena estrategia!

Y bueno... Acaba de terminar la Fashion Week, ¿habrá avisado por ahí de que se va a llevar algo? "No, no participo". ¿Y qué es eso de que Lorenzo Caprile será el padrino de la Pasarela de la Verdura?, ¿hará un vestido con coles de Bruselas?

Lo cierto es que el diseñador ha vestido a grandes celebrities, actrices, cantantes... ¿Le parece bien que se hagan memes? "Sí, a mi no me importa", cuenta. "Si no te ríes de ti mismo, menuda vida", dice. ¿Y hay alguna novia que le haya montado un drama de los gordos con el vestido? "Sí, alguna ha habido", revela. "Hay algunas que se dejan aconsejar, otras que no...", cuenta."Me acuerdo solo de las cosas que se hacen mal, cuatro o cinco trajes que se atraviesan, y eso es con lo que aprendes", reconoce Caprile.

Hace años que vive en un hotel... ¡Es muy fuerte! ¿Le reponen el gel?, ¿escucha a sus vecinos?, ¿qué tal los buffets del desayuno? Caprile se somete a nuestro Hobby Yuser... ¡Y nos cuenta la aventura con los huéspedes más fogosos de su hotel! "Pago una mensualidad, y si he tenido algún extra, lo hablo con ellos y ya está", explica. ¿Y se hace él la cama? "Tengo mi cama, mis muebles, una colcha del Ikea...".

Sergio Bezos se tira al suelo para hacerle a Lorenzo Caprile la 'entrevista mal'. ¿Pillará el coronavirus? ¡Hay uñas en la moqueta! ¿Tiene un euro?, ¿cómo le va a afectar el Brexit?, ¿qué se pondría para el fineral de Bezos? "Ah, que eres como la huérfana", dice. ¿Cuál es su pecado favorito?, ¿va a sacar un videojuego? "Sí, y en vez de espada láser, aguja láser", cuenta. ¡¡Exclusiva, porque con la tontería lo ha dejado caer!! ¿Cuál fue su primer trabajo? "En el Lago de Commo, en un grupo textil muy importante, en el año 83". ¡Flipamos! ¿Se droga? "Fumo, y en el hotel me dejan fumar", cuenta.

