Jorge González, Roi Méndez, Sergio Bezos, Hurona Rolera y mucho más en 'yu, No te pierdas nada' (8/02/2021)

¡Este lunes recibimos al flamante ganador de Tu Cara Me Suena , Jorge González! También se viene Roi Méndez, con el que seguro que nos echamos unas risas, Sergio Bezos analiza el toque de queda y la gamer Hurona Rolera nos trae un nuevo reportaje sobre la actualidad del mundo de los videojuegos. ¡Todo con Ana Morgade y Pantomima Full!

HURONA ROLERA Y LAS ADAPTACIONES

Rolera nos habla hoy del empeño de la industria de adaptar los videojuegos a películas o series y viceversa. Netflix planea sacar una serie de Sonic y claro, la gamer se plantea... ¿Es necesario?

Hurona Rolera sale esta semana a la calle para preguntar qué piensa la gente de este tema. Harry Potter, Cazadores de Sombras... ¿Es más fácil adaptar un libro que un videojuego?

JORGE GONZÁLEZ: NUEVA MÚSICA

¡Recibimos a Jorge González! El ganador de Tu Cara Me Suena nos cuenta que el programa es "muy intenso" y son muchas horas de maquillaje. "Hasta seis horas hemos estado", recuerda.

El cantante lo petó en la última temporada de Tu Cara Me Suena, donde se ha dado cuenta de que es competitivo. "Si es sano, no es malo, me convertí en una persona muy competitiva consigo misma", cuenta.

Jorge González acaba de sacar 'Hasta que llueva', un tema muy movidito que invita a mover las caderas. "No me di cuenta de la letra hasta que mis amigos me dijeron 'Dame hasta que llueva... en mi boquita'", bromea. ¡Hay que leer hasta el final!

El cantante nos habla de lo mucho que le han comparado con Ricky Martin, y eso que nunca le ha tocado imitarlo en TCMS... "No imito a Ricky Martin, he nacido con un tono de voz parecido".

Los fans Jorge González han pedido en muchas ocasiones que el cantante se presente para representar en Eurovision, pero lo cierto es que ya ha competido por España en el Festival Viña del Mar, en Chile. ¡Quedó cuarto! "Me gustaría ir a Eurovision, pero si te vienes conmigo", le dice a Ana Morgade.

¿Volvería como invitado a hacer alguna actuación? "Yo quiero ser el concursante Bonus", cuenta. ¿Y quién le gustaría que le imitase? "Arturo Valls, o Ricky Martin", bromea.

LAS OCURRENCIAS DE ROI MÉNDEZ

Roi Méndez se sienta en nuestro parquecito preocupado porque en breve es San Valentín. ¿Tiene regalo ya?, ¿es romántico o pasota? ¡Lo descubrimos! Además, el cantante nos cuenta que está apuntando ideas para cambiarse su "nombre de persona".

SERGIO BEZOS Y EL TOQUE DE QUEDA

Recibimos a Sergio Bezos, que ha salido a la calle para preguntar a la gente porqué bordea el toque de queda. ¿Cuánto les queda para llegar a casa?

