Lérica, Vega Almohalla, Sandra Delaporte y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (27/03/2020)

¡ Lorena Castell estrena el primer #yuMusic confinados! Pablo González Batista , Aníbal Gómez y Sandra Delaporte se unen al streaming para charlar de cómo están llevando estos días. "Yo sigo haciendo una cosa muy mía, lo de procrastinar", dice Batista. "Yo me he reconciliado con la harina de espelta", confiesa Aníbal Gómez. ¡Hay tiempo para todo!

Comentamos en los primeros minutos de programa una de las noticias musicales más importantes de la semana, la cancelación oficial de Eurovision. Ahora sacarán un CD con todas las canciones que hubieran participado, porque el año que viene no podrán repetir. Sí lo podrán hacer los artistas, pero con un tema diferente.

Sandra Delaporte nos cuenta que está haciendo mucho deporte. Ella es una "asidua" a hacer ejercicio y ahora que tiene mucho tiempo para practicarlo, le han salido un montón de agujetas. ¡Wow! ¡Se ha comprado una barra de dominadas y todo! ¡Está fuertísima! "Mi entrenador, la persona con la que vivo, me hizo un video de cómo estaba yo al día siguiente con tanta agujeta". ¡Compuso una canción muy coñera para evitar hacer deporte! ¡Y otra que mola mucho! ¡Así suena 'Nada', con un rollo "chamánico que a Lorena le ha encantado"!

¡Ha llegado el momento de recibir a Juan Carlos y Rubén, los chicos de Lérica! Si Greta Thunberg se enterase de que nos pasamos dos horas debajo de la ducha con sus temas... ¡Se enfadaría mucho!

Los chicos de Lérica nos cuentan que están aprovechando estos días para descansar porque llevaban unos meses sin parar de viajar y currar. "Hemos pasado de ir a 1000 al 0 de golpe", reconocen.

Hace pocos días estrenaron el tema 'Dependiente de ti' así que queremos saber... ¿De qué son dependientes ellos? "Yo de mi familia, siempre que estoy lejos los echo mucho de menos", dice Ruben. "Yo de la terracita y la cervecera", bromea Juan Carlos.

¿Qué cantan ellos en la ducha? "Tenemos muchas influencias, y eso influye mucho, Daddy Yankee, Sebastián Yatra... Los admiramos mucho". ¿Y han descubriendo algo nuevo, algún tema que hayan metido recientemente en su playlist? ¿Y de dónde sacaron eso de Lérica? "Nos gustaba cómo sonaba el nombre, nada más".

Un chiringuito de playa, una cadena hotelera... ¿Tienen pensado inaugurar nuevos retos? ¡Lorena Castell y Aníbal Gómez se piden pulserita de todo incluido!

Y para terminar la charla por todo lo alto, los chicos de Lérica nos regalan 'Dependiente de Ti' y 'Algo más' en streaming. ¡Menudo lujo, y sin salir de casa!

¡No podíamos irnos sin hacer nuestro 'Adivina la Canción'! Pinchamos a los chicos de Lérica con Vega Almohalla para el challenge musical de 'yu' por excelencia. ¡A ver ese oído!

¡Llega el turno de charlar con Vega Almohalla a solas! La joven artista tiene melodías muy pegadizas, pero siempre con una sensibilidad especial. Su tema 'En El Aire' ha sido un verdadero éxito y aunque no pueda estar con nosotros en el plató, charlamos con ella para saber cómo ha creado el estilismo y la idea del videoclip. "No sé muy bien cómo acabó así, pero lo heavy llegó cuando sonó en un capítulo de Netflix", reconoce.

Además Vega ganó el Vodafone yu Music Talent junto a Zazo x Gxurmet en 2017.

"Fue lo más impresionante que me había pasado, ellos presentaron el tema al concurso y a mi no me habían dicho nada", cuenta. "Cuando salimos al escenario a recoger el premio no me lo podía creer".

"Me gusta dar mi opinión en todo lo que hago, si me gusta me gusta, y si no me gusta lo odio", reconoce.

Con su hermana al piano, Vega Almohalla nos ha regalado un acústico increíble de su nuevo single, 'La Niña de la Amapola'.

Han cancelado sus giras y no están sin hacer nada... ¿Dónde se meten los artistas nacionales e internacionales? Pablo G Batista cree que dentro de poco habrá un boom de creatividad, pero de momento lo que lo están petando son los conciertos en streaming. Alejandro Sanz, Jorge Drexler... ¡Cada uno en su casa, pero sin dejar de tocar!

¡Llega el momento de aprender cositas nuevas sobre el género urbano! Modernos, actuales, rebeldes... ¡Conectamos con los Beauty Brain! Hoy nos presentan a un diseñador y amigo.. ¡Ausias Pérez! El creativo es el responsable de portadas de temas de Nathy Peluso, Cookin Soul y hasta... ¡Rosalía! El joven es el creador de la portada del single 'Millonaria' y también ha hecho la tipografía del show en directo de 'El Mal Querer'.

