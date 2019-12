Maikel DelaCalle, Ciccio, Ventura y Beauty Brain en 'yu, no te pierdas nada' (20/12/2019)

Empezamos con nuestro ya clásico 'Adivina la Canción', el reto musical donde Ciccio y Maikel de la Calle se baten en duelo para conseguir ser el primero en sentarse al sofá. ¡A ver esas melodías, a ver ese oído, a ver, a ver! Parece que son muy jóvenes para conocer a Stevie Wonder... ¿Pero la mítica Rafaella Carrá?, ¿cómo no la van a conocer?

Acaba de terminar su gira latinoamérica y para celebrar el disco de oro que has conseguido se viene a 'yu no te pierdas nada. Además viene con tema nuevo debajo del brazo y nos presenta 'Mal de amores', un single en el que hace guiños a otros artistas. Que si Taki Taki, que si Criminal... ¡Recibimos a Maikel delaCalle!

¿Sigue conectado a su barrio de siempre a pesar de la fama?, ¿qué pasa con Canarias, que no dejan de salir artistas? Don Patricio, Cruz Cafuné... "Hay muchos artistas que se están yendo allí a inspirarse, y cuando vengo yo aquí también me inspiro", cuenta. Y con ese vínculo tan especial que tiene con su abuela, ¿la echa de menos?, ¿le pone sus temas? "Hay artistas que no enseñan lo que hacen a su familia, yo no", explica. "Yo le canto, ella me ponía 'Los Tigres del Norte' cuando era pequeño, ella fue la que me puso el 'De la calle'", confiesa. ¡Qué fuerte!

"Estuve en un centro de menores, estuve mucho tiempo en la calle, buscándome la vida, hice muchas cosas mal", cuenta. De ahí viene lo de 'de la calle'. "Siempre me quise dedicar a la música, pero cuando empecé fue cuando salí del centro, a los 18, y a la gente le gustaban los temas", explica.

"Antes tenía problemas con la policía y el otro día me llamó uno, me asusté, y a final quería una foto para su hijo", cuenta sobre esa adolescencia complicada. ¡Las cosas han cambiado mucho!

Bezos viene con una carita de dormido... Que pa' qué. ¿Cómo saldrá su sección 'estrategias del amor'? Bezos quiere saber cuál es el secreto de Maikel para conquistar a las chicas... ¡Solo con una frase!

¡Sí, aquí, hoy, en directo, Maikel de la Calle nos canta Contó!

¿Cuál fue el primer disco que se compararon? "Yo uno de Estopa, y otro de Sabina", cuenta Maikel. Y Ciccio, ¿qué inicios tuvos? ¡Hacemos la life list de estos artistas! ¿Y la última canción que han metido en su playlist?

¡Abrimos la caja de las locuras! Ventura viene un día más para ilustrarnos con su poesía latina, donde analiza el significado oculto de la letra de uno de los temas del momento. Hoy toca Con Altura, el tema de J Balvin y Rosalía. ¡132 millones de reproducciones lleva, una p** locura! ¿De qué va realmente esta canción? "Es el himno de la ornitología, de las aves", explica Ventura, un erudito sin duda de la flora y la fauna. "'Demasiada noche de travesura' quiere decir que las aves vuelan de noche y claro, se pierden", cuenta el ilustrísimo.

¡Lo hemos visto nacer, lo hemos visto crecer, pero no lo queremos ver reproducirse! Ciccio, el ganador de 'Yu en la ola' vuelve a sentarse en el sofá de yu para contarnos qué novedades tiene debajo del brazo. ¡Todo muy electropunk!

El artista acaba de volver de Asia, donde ha estado currando y grabando su nuevo videoclip. "Queríamos hacer algo distinto", cuenta. "Todo el mundo dice que es buena persona, amigo de sus amigos, pero eso es relativo", asegura. "Yo no me describiría como gran persona, no lo sé". ¿Y cuáles son las cosas buenas que le han pasado desde que ganó el concurso?, ¿y las malas? "He hecho conciertos en festivales y en el Orgullo, no me lo creía", cuenta.

¡Y ahora al set con Aníbal Gómez! Su último single se llama 'Bueno o Malo' y retamos al joven a que nos diga qué le parece bueno y qué le parece malo. ¿La pizza con piña?, ¿Élite?, ¿Messi?

¡Ciccio nos canta en directo 'Bueno o Malo'!

¡Dos de los mejores productores de este país! Los Beauty Brain son tan urbanos que están pensando en tatuarse una rotonda. ¡Hoy hablamos de los 5 vídeos con más visitas de Youtube de 2019! Además lo traen en formato juego... ¡Aníbal Gómez y Castell tendrán que adivinar qué vídeo tiene más visualizaciones!

¡Cerramos el viernes con 'Todo El Rato'! Su nuevo single se llama 'Cómo bailas' y los chicos nos cuentan cómo viven en el amor y en qué situación sentimental se encuentran ahora. Y las chicas del vídeo... ¿Qué son, amigas? ¡Pues vaya amigas! Eso sí, ahora que lo petan... ¿Se han dejado a los colegas en casa?

¡No se pueden ir sin tocarnos 'Cómo bailas' en acústico!

