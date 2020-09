Hugo Cobo, Arkano, Andrea Compton, Fox y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (25/09/2020)

¡Recibimos a un nuevo colaborador en 'yu, no te pierdas nada! Leo es autónomo, curra todos los días... ¡Pero su sueño siempre ha sido estar en la radio, así que solo podemos darle la enhorabuena!

El YouTuber nos habla del Among Us, el nuevo juego de moda entre los más jóvenes. "Es muy parecido al lobo, y es divertido porque tienes que descubrir como son las personas, si mienten o no". Además Leo se trasladó hace unos días a una zona difícil de Madrid, uno de esos distritos confinados... "Yo no vi ningún policía, no sé como llevan el control de quien entra y quien sale", reconoce.

👉 Puedes ver a Leo en el minuto 00:20

"Tiene cara de buen chaval", dicen los Pantomima Full nada más recibir a Hugo Cobo en el plató, al que aseguran que se le ve "un corazón enorme". El cantante ha estrenado su segundo single tras salir de la academia de Operación Triunfo, 'Intenta Olvidarme', que ha llegado con un videoclip lleno de color y fuerza. "Hay el Hugo deportista, el Hugo rockero...", bromean Rober Bodegas y Alberto Casado.

En la composición han participado los chicos de DVICIO, y lo cierto es que como se junten... ¡Sacan cuatro discos seguidos! El artista asegura que todos los días intenta escribir unos versos... ¿Pero es cierto? "Hombre, no todos todos todos, pero sí lo intento, porque si no no me acuesto tranquilo. Aunque sea una frasecilla o una palabra, cualquier idea", asegura. "Dos horas diarias está bien".

Y con todo esto de la nueva normalidad... ¿Cómo es actuar sin público? "Es raro, pero ya estoy acostumbrado, yo llevo muchos meses. Soy consciente de que me están viendo desde casa", cuenta.

Su primer single fue 'Demonios' y lo sacó en plena pandemia cuando todavía estaba dentro de la Academia. "Es muy Charlie Puth", comenta. ¿Echa de menos estar en OT? "Hay momentos, algún día estás melancólico... Se vive muy guay allí, yo lo recomiendo a todo el mundo, se echa de menos por los compañeros", cuenta. ¿Se han planteado alquilar una casa para confinarse todos juntos si fuera necesario? "Estaría bien, pero cada uno tiene su curro".

Los Pantomima Full han intentado sonsacarle a Hugo Cobo cuál va a ser su próxima colaboración... ¡Pero no ha soltado prenda!

La última vez que vino Hugo Cobo a yu confesó que solo utilizaba calzoncillos del mercadillo y hasta nos los enseñó... ¿Se ha pasado a las grandes marcas ahora que está a tope con la carrera? "Que va, yo siempre con el mercadillo".

👉 Puedes ver a Hugo Cobo en el minuto 00:30

Para terminar la entrevista y venirnos un poco arriba... ¡Se viene Sergio Bezos a hacerle un jueguito a Hugo Cobo! "No me estoy enterando de nada", reconoce el cantante. Desde luego, desconcertante es un poco... ¿Crear nombres de canciones a partir de la... NADA? OMG!

Arkano va a tener la primera cita de Tinder a través de la radio. Sí, como lo lees. "Me he traído a una de las chicas con las que hice match, la convencí", cuenta. ¡Muy fuerte! Será la primera vez que hablen y se vean en persona...

"Llevo tanto tiempo sin tener una cita que no sé como gestionarlo", reconoce. Flores, pelo engominado... ¿No se ha quedado un poco anticuado? "ES un poco loser llevar flores a la primera cita", dice Rober Bodegas.

¡Recibimos a Aintzane por videollamada! "Cuando me lo encontré pensaba que era fake", cuenta la joven, a la que le tenemos que preguntar... ¿Cómo es su perfil de Tinder?, ¿se hace mucho el flipado?

"Lo de las flores estaría bien si me hubiesen llegado a la habitación, pero así...", asegura. "¡Te las lleva Rober!", dice Arkano.

Una de las cosas que más le ha llamado la atención al freestyler es la profesión de Aintzane. "Soy deportista, hago lucha libre olímpica y ahora está aplazado todo aunque sigo entrenando para ello". ¡Muy fuerte! "Yo estoy entregado a ti", dice Arkano.

👉Puedes ver a Arkano en el minuto 01:00

¡Recibimos a Fox en el estudio después de todo el verano! El rey del misterio vuelve con sus secciones locas. Esta vez le toca su concurso 'Por un Euro', así que Fox sale a la calle para preguntar... Qué es mejor, ¿Robbert Pattinson o un Land Rover?

👉Puedes ver a Fox en el minuto 01:10

¡Hora de Andrea Compton! La youtuber consume muchísimas series y nunca mira el móvil mientras ve algo, porque menudo insulto... Compton nos trae hoy los documentales, series y películas mejor valoradas de Apple TV.

👉Puedes ver a Andrea Compton en el minuto 01:17

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.