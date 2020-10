Melody, Las Hormigas, Lorena Castell, Roy Galán en 'yu, no te pierdas nada' (15/10/2020)

¡Está picado con Morgade y se resiste a darle follow en Instagram! Antón Lofer nos trae una nueva sección sobre las entrañas de su red social favorita, esa donde conviven influencers, personalidades y gente variopinta.

¡Recibimos a Melody! La artista acaba de sacar un temas muy bailable titulado 'Las cosas del amor' y se sienta en nuestro parquecito para contarnos todos los detalles sobre este estreno.

"La quería haber sacado antes de todo lo que ha pasado, pero ahora hay que estar alegre y esta es mi forma de aportar mi granito de arena", nos cuenta sobre este tema, que es "para disfrutarlo, así sabrosón, para expresar alegría y unión". ¿Qué son para ella las cosas del amor? "Risas, complicidad... Se trata cada día de estar bien y encontrar la felicidad con uno mismo", nos devela después de contarnos lo mal que lo pasó su madre cuando nació. ¡Su cumple es el 12 de octubre! "Ese día no había médicos", nos cuenta.

"Lo tenía todo preparado, pagado y el día que nos dijeron que no se podía grabar... Me quedé con todos los trajes tirados", asegura la cantante, que tuvo que cambiar todos los planes de rodaje del videoclip para llevarlo a cabo después del confinamiento.

¿Cuál es el vestuario más loco que tiene en el armario? "Tengo de todo, aunque últimamente he renovado. Mi espectáculo es a través de los vestuarios, así que hay de todo".

Empezó a currar con 9 años y ahora con 30 puede echar la vista atrás de esta carrera tan dilatada. "Vengo de una familia de artistas, mi padre es músico y lo he mamado. Eso sí, si no me gustase no lo hubiese hecho. Se necesita mucho sacrificio y hay momentos duros".

Este año se cumplen 10 años de su primer disco, 'Pata Negra'. ¿Cómo surgió todo el tema de grabar un disco?, ¿fue golpe de suerte? "Antes de grabar Pata Negra hice una maqueta de canciones, se la presentamos a El Fary y cuando vio mis fotos dijo 'aquí hay algo'. Luego se lo presentó a Sony y de ahí salió todo, el baile del gorila todo eso... Ahora con 20 años que llevo en la música, si volviese atrás, no me arrepiento de nada, volvería a hacer lo mismo, he venido a este mundo a ser feliz".

¿Se planteó Melody dejar en algún momento la música? "A mis 15 me retiré un poco, son muchas presiones, seguí estudiando en el instituto y luego lo retomé", confiesa. ¡Si es que un talento como el suyo hay que cuidarlo!

Sergio Bezos se sienta en el plató de yu para presentarnos su "reportaje de actualidad" (grabado la semana pasada) hablarlos de gatos y darnos unos trucos para tener buena conexión con ellos.

¡Lorena Castell viene peligrosa! La presentadora ha sucumbido a La Isla de las Tentaciones y aunque no quería engancharse... ¡Ha caído! Castell analiza qué piensa la audiencia de todo este reality show... "El casting lo hacen buscando a gente que está malita de la cabeza", dice una joven.

Lorena Castell nos habla de las relaciones tóxicas del programa, que repiten patrones un poquito machistas y desfasados... "Al final es el show, si no das juego fuera". Eso sí, ¿quién se tomaría esto como una referencia?

Para charlar de todo esto conectamos con el escritor Roy Galán, que lo peta en las redes sociales con sus análisis del programa. "Si analizamos los temas vitales, que son siempre los mismos, esa hoguera puede ser 'La letra Escarlata'. Ver el comportamiento de las chicas apoyándose entre ellas o o la masculinidad tóxica de ellos es muy interesante", explica. "En la isla vemos que ellos están cortados todos por el mismo patrón, por eso respetan a Tom pero a sus novias las llaman guarras".

¿Qué opina Roy del speech de Melyssa cuando dejó a Tom en la hoguera de confrontación? "Hay muchas chicas que han sufrido un Tom en su vida y por eso empatizan con ella. Dijo todo lo que tenía que decir, lo único mal es que insultó a Sandra, la otra". ¡Ha dado en el clavo!

Las Hormigas vienen conjuntados, hermosos y perfumados. Juan, Damián y Marron se han puesto la misma camisa pero... ¡Cuidado, hay chicha con los looks! "Marron un día viene a la oficina en traje y al día siguiente en chándal", confiesa Damian, que es el más "tirado" de todos. "Marron es el elegante de los tres", confiesa. ¿Y Juan? "Yo estoy a mitad de camino entre los dos".

