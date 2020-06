Omar Montes, Lorena Castell, Victoria Martín y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (03/06/2020)

¡Se modifica la normativa! Los restaurantes están obligados a dar agua gratis para disminuir el uso de plásticos, así que... ¡Apúntalo y que te la dejen de colar!

La última vez que lo vimos fue en el bolo de Valladolid y ahora renuncia a sus abdominales para conectar con 'yu, no te pierdas nada'. Hablamos con Omar Montes, campeón de España de boxeo 3 veces. Pero claro.. Después de haber estado en Supervivientes... ¿Seguirá estando tan en forma?

Omar Montes acaba de estrenar con Nyno Vargas el tema 'Hola Nena', que lleva más de 3 millones de reproducciones en Youtube en muy poquito tiempo. "Es curioso, porque antes no me escucha ni mi gata, y ahora es sorprendente el cariño de la gente y el apoyo".

¿Nunca ha querido restregarle a otro cantante su éxito? "Nunca, porque hoy estoy arriba y mañana puedo estar en mi barrio recogiendo periódicos, además yo soy muy fan de Bisbal, Sanz... Si les digo algo es para colaborar".

Lil Pump, Dookie, Electra Lamborghini... "Me han salido unas colaboraciones super guapas", confiesa, pero no puede dar muchos más detalles. ¡Y es que al cantante le encanta colaborar! "Si me lo guiso y me lo como yo solo engordo más, así que me gusta hacerlo con gente".

Lo cierto es que el cantante ha colaborado mucho con la gente de su barrio durante esta cuarentena, ayudando a muchas familias con la compra y los quehaceres diarios. ¡Los vecinos le regalaban bollitos y todo! "Yo no veo que venga el alcalde a mi barrio, ni al presidente".

Hace unos días engañó a Jorge Javier y el equipo de Sálvame, a los que contó que tenía un oso hormiguero en casa. "Yo soy muy de trolear, tengo varias troleaciones muy buenas".

¡Cerramos la entrevista a Omar Montes con la voz en Fox y sus preguntas de 'pa ke quieres saber eso'! ¿Cuándo fue su primer beso? "Con una niña en el recreo, me estaba pegando y luego me dio un beso. Me quedé frío", confiesa. ¿Con qué suele soñar?, ¿dónde se corta las uñas?

¿Está Sergio Bezos enamorado de Victoria Martín? La nena lo deja caer en su visita al plató de 'yu, no te pierdas nada', donde nos cuenta que el otro día se puso unos shorts que hacía mucho mucho tiempo que no utilizaba... ¡La última vez que los utilizó fue un desastre en su trabajo! Un momento tierra trágame de los buenos...

"Hoy quiero hablar de la meriotocracia. Personas que dicen que no hacen falta cuotas porque las mujeres ya podemos todo y eso... También son esos que dicen que si no eres millonario es porque no quieres.

¡Imposible empezar más abajo que Benny Rives, nuestro nuevo colaborador yuser!

Lorena Castell vuelve a la radio, pero por hacerse la chula por la calle tomando un café se ha manchado... ¡Además estrenaba la camiseta esta misma mañana! ¿Se le irá la mancha o quedará ahí para siempre?

La colaboradora más random del programa nos habla hoy de los niños de 15 años en Bangladesh, que pueden ser encarcelados si hacen trampas en los exámenes... ¡Pues Castell estaría encarceladísima! ¿Y el resto de equipo?, ¿han copiado? ¡Maya Pixelskaya era la lista de la clase y no compartía nada! También ha estado leyendo cosas de fobias, así que hoy nos descubre la 'batmofobia', el miedo a las escaleras.

Castell nos habla de la reapertura de Disney World en Florida, que ha vuelto a abrir sus puertas con restricciones... ¡Y se suspenden las cabalgatas, los desfiles, los fuegos artificiales! También se han terminado los abrazos con Mickey Mouse y el resto de personajes, y esto le ha hecho pensar... ¿Hay mascarillas con la cara de Mickey?

Atención porque en junio comienza el verano, y Castell nos informa durará 93 días y 15 horas, hasta el 22 de septiembre. "Antes solo había cuatro meses, como las estaciones".

"Una de cada 3 mujeres solteras prefieren renunciar al sexo antes que dejar de comer su comida favorita". Ese titular ha dejado a Lorena shockeada... ¡Y lo más fuerte es que está de acuerdo!

Para terminar Lorena nos comenta la polémica con Anuel AA y Bad Bunny, que mencionan a Lady Gaga en su último tema juntos con una rima un poquito 'cogida con pinzas'. Si rima "se lo traga" con Lady Gaga... Pues los fans se ofenden. ¿A ti qué te parece? Lorena dice que es "poesía del siglo XXI". "Seguro que se han enfadado más sus fans que ella, porque además a ella le encanta provocar".

