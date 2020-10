Rayden, iLeoVlogs, LaLaChus, Maya Pixelskaya y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (2/10/2020)

Lalachus en 'yu, no te pierdas nada' / yu, no te pierdas nada

LeoVlogs nos habla del posible cierre de la capital de España. Sí, Madrid se vuelve a confinar y el youtuber sale a la calle para preguntarle a los madrileños si están preparados para encerrarse en casa de nuevo. ¿Qué producto se agotará esta vez en los supermercados?, ¿crema de orujo?, ¿cerveza?

¡Rayden se sienta en el parquecito de 'yu'! El cantante viene a presentar uno de los conciertos más gordos de su carrera, un show que pone en marcha para celebrar sus 20 años en la música. ¡El 6 de noviembre de 2021 en el WiZink Center de Madrid! El aforo es de 9.000 personas y ya hay un montón de entradas vendidas. "Estoy acojonado", reconoce el rapero.

"No sé en qué punto he cumplido 20 años en la música. He pasado de ser un artista emergente a tener haters", revela. ¿Cómo dio sus primeros pasos? "Un amigo tuvo la idea de hacer un grupo de rap, luego ya vinieron las batallas de gallos... Pero yo empecé obligado. El primer concierto fue en el colegio, fue un despropósito", asegura.

El concierto del WiZink durará tres horas y habrá más de 20 colaboraciones. La banda de Rayden también aumenta para esta cita tan especial. "La gente se va a cantar de sorpresas, 20 son muchos", bromean los Pantomimas.

Lo cierto es que los fans de Rayden respondieron de manera masiva a este encuentro y el anuncio del concierto se petó de preguntas y memes. ¿Es Bansky? "No, que va, pero hay alguna firma (grafitti) en Alcalá de Henares echo por mi", asegura.

¿Ha hecho algún concierto durante la pandemia? "De 31 días que tiene agosto hice 15 conciertos. Lo hice en acústico, con temas reivindicativos y un contrabajo", cuenta.

Para terminar la entrevista se viene Sergio Bezos con sus tontadas y un juego muy particular para el músico... Rayden deberá leer unas frases un tanto "conflictivas" con esa voz seductora que tiene. ¿Alguna vez ha tenidoo algún problema de convivencia como los que le presentamos? "Me echaron de un piso, por aquel entonces tenia una novia y hacíamos mucho ruido. Mi compañero de piso me invitó a irme", reconoce. Y hablando de sexo... "Mis padres tenían agendada "la siesta" los sábados al mediodía y cuando terminaban iban al baño. No sé como pensaban que me lo creía", cuenta. ¿Y cuántas PCR lleva? "Pues tres o cuatro, me metieron el palito hasta el hipotálamo".

Después hablamos con Maya Pixelskaya, nuestra gurú del mundo gamer y de los videojuegos. La joven nos habla del nuevo videojuego con el que está obsesionada: el Crusader Kings III.

¡Conocemos a la tiktoker LalaChus! Los Patomima siempre están desconectados de esta sección, pero esta vez sí conocen a la protagonista. ¡Bravo! "En TikTok soy una anciana, solo me dicen Ok boomer", cuenta.

Su contenido es guay, va mucho más allá de los challenges. "Lo peto más cuando grabo un video en Tiktok y lo subo a otras redes, en TikTok hay muchos jóvenes". ¡Ella es influencer de cosas viejunas! ¡El robot Emilio la podría patrocinar!

Mucho de su contenido es parodiando los virales del momento, y lo cierto es que lo peta. ¿Cómo olvidar a la chica mexicana que nos enseñaba a pronunciar 'Zara'?

¡Vuelve Fox a yu! Nuestro jovencito nos trae el mejor concurso de la radiodifusión española: 'Por un Bizum'. ¿Qué es mejor, Leo Messi o Leo Libros?

