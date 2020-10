Rayden presenta el show que celebra sus 20 años de carrera: "He pasado de ser un artista emergente a tener haters"

"No sé en qué punto he cumplido 20 años en la música. He pasado de ser un artista emergente a tener haters", revela. ¿Cómo dio sus primeros pasos? "Un amigo tuvo la idea de hacer un grupo de rap, luego ya vinieron las batallas de gallos... Pero yo empecé obligado. El primer concierto fue en el colegio, fue un despropósito", asegura.

El concierto del WiZink durará tres horas y habrá más de 20 colaboraciones. La banda de Rayden también aumenta para esta cita tan especial. "La gente se va a cantar de sorpresas, 20 son muchos", bromean los Pantomimas.

Lo cierto es que los fans de Rayden respondieron de manera masiva a este encuentro y el anuncio del concierto se petó de preguntas y memes. ¿Es Bansky? "No, que va, pero hay alguna firma (grafitti) en Alcalá de Henares echo por mi", asegura.

¿Ha hecho algún concierto durante la pandemia? "De 31 días que tiene agosto hice 15 conciertos. Lo hice en acústico, con temas reivindicativos y un contrabajo", cuenta.

El rapero ha diseñado unas mascarillas solidarias muy chulas junto a Nene y Malagon y con los beneficios recauda dinero para la asociación de familiares enfermos de alzheimer de Alcalá. "No quería sacar una mascarilla para mi, porque que sea marchan es raro, pero esta idea me gustó. Lo hice porque uno de mis mayores temores es que alguien cercano o yo mismo sufra la enfermedad".

Para terminar la entrevista se viene Sergio Bezos con sus tontadas y un juego muy particular para el músico... Rayden deberá leer unas frases un tanto "conflictivas" con esa voz seductora que tiene. ¿Alguna vez ha tenido algún problema de convivencia como los que le presentamos? "Me echaron de un piso, por aquel entonces tenia una novia y hacíamos mucho ruido. Mi compañero de piso me invitó a irme", reconoce. Y hablando de sexo... "Mis padres tenían agendada "la siesta" los sábados al mediodía y cuando terminaban iban al baño. No sé como pensaban que me lo creía", cuenta. ¿Y cuántas PCR lleva? "Pues tres o cuatro, me metieron el palito hasta el hipotálamo".

