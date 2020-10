Rayden confiesa: "Me echaron de un piso, tenía una novia y hacíamos mucho ruido"

Los primeros minutos de la entrevista se desarrollaron sin problemas: promoción, sus inicios en la música, el futuro incierto de la pandemia... Lo más común cuando un artista de la talla de Rayden viene a contarnos sus nuevos proyectos.

Sin embargo, en 'yu, no te pierdas nada' no podemos dejar pasar la oportunidad de jugar un poquito... ¡Y así lo hemos hecho con Sergio Bezos! Rayden deberá leer unas frases un tanto "conflictivas" con esa voz seductora que tiene. ¿Alguna vez ha tenido algún problema de convivencia como los que le presentamos? Ya se sabe que entre broma y broma, la verdad asoma... "Me echaron de un piso, por aquel entonces tenia una novia y hacíamos mucho ruido. Mi compañero de piso me invitó a irme", reconoce. Y hablando de sexo... "Mis padres tenían agendada "la siesta" los sábados al mediodía y cuando terminaban iban al baño. No sé como pensaban que me lo creía", cuenta. ¿Y cuántas PCR lleva? "Pues tres o cuatro, me metieron el palito hasta el hipotálamo".

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.