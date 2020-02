Silvia Alonso, Alex García, Joaquín Eminem Reyes, Alaska, Marta Vaquerizo y más en 'yu, no te pierdas nada' (11/02/2020)

¡Nuevo emoji en WhatsApp! Abrimos el programa hablando del nuevo icono de la aplicación, muy útil para exclamar "pero qué estás diciendo" como si fueras un mafioso napolitano. Sí, el gesto preferido de los italianos llega a WhatsApp.

¡Tendencias y Trivial de lo trivial! Alaska y Marta Vaquerizo no le echan cuentas a San Valentín... "Yo mientras tenga mi novio lo demás me da igual", dice Marta. "A veces te acuerdas y haces algo, y si no te acuerdas no haces nada", cuenta Alaska. "Mi último regalo fue una Interviú con Yola Berrocal y Malena Gracia", confiesa. Pues sí que hace años que no regala nada, porque la Interviú ya no se publica... Hablamos también de la Isla de las Tentaciones, que esta noche llega a su final... ¿Se separarán muchas parejas?

"A mi si me ponen los cuernos yo no lo quiero saber, que no me venga ninguna amiga contando", dice Marta, y Alaska está muy de acuerdo. "Eso no se dice, son cosas de la pareja, a lo mejor han hecho un pacto... En esas cosas no hay que meterse, lo tiene que descubrir uno mismo", sentencian.

¿Y los Oscars los han visto?, ¿les gustaría ir? "Ya estuvimos, fuimos a la alfombra roja y la entrada el día antes del gran día", desvelan. ¡Qué nivel!

¡El tipo más elegante de Vodafone yu! ¡El dandy del desaliño! Joaquín Reyes viene, como siempre, con su clásica pajarita, casi a la altura de la estrella a la que trae hoy... ¡El rapero Eminem!

Eminem fue la sorpresa en la gala de los Óscar, donde se subió al escenario para cantar 'Lose yourself', banda sonora e '8 Mile', sin que se hubiese anunciado la actuación. La canción le hizo ganar un Oscar en 2003 pero el rapero no acudió a la gala a recogerlo para "no molestar a nadie", ya que la Academia le había pedido que "moderase su lenguaje durante la actuación", algo que se negó a hacer.

"Llevo un jet lag de la ostia", nos dice el rapero, que confiesa que la advertencia 'Parental Advisory' le ayudaba a vender más discos. "Hay que decir muchas palabrotas para cubrir el cupo", cuenta.

"La gorra la compré en un mercadillo, creo que me quedaba pequeña", dice. "Billie Eilish es como un gusiluz, la ponen para señalizar la entrada y la salida". Si es que ese pelo verde... ¿Se dio cuenta de la cara que tenía mientras actuaba? Un poco WTF la verdad...

¿Qué opina del trap y las nuevas tendencias? "El trap nació en el sur de EEUU", explica antes de intentar aplastar las cabezas de Ibarburu y Sergio Bezos. "Me está subiendo una cosa que me tomé en 2001", dice para disculparse. "Hay que tomarla con tiempo".

¿Y qué hay de su supuesto idilio con Mariah Carey? Dicen las malas lenguas que hubo algo más... "Me follé a los dos, al marido y a Mariah"

Silvia Alonso y Alex García nos vienen a presentar 'Hasta que la boda nos separe', una anti comedia romántica con una trama muy loca. Por eso queremos saber... ¿Qué tal se llevan ellos con las bodas? "Depende, hay bodas muy guays", dicen.

"Nuestra peli se tira un pedo en las comedias románticas", dice Alex, y esto les recuerda un pacto que hicieron hace años... Y es que como llevan tanto tiempo siendo amigos y pareja en la ficción... ¿Por qué no superar la barrera de los pedos? "Sí, la hemos superado".

Y hablando de bodas... Álex García tiene un recuerdo que nos ha encantado que comparta. "Yo fui a la boda de Lorena Castell en Cádiz y tuvimos que pedir pizzas, porque éramos más gente que comida preparada". ¡La boda random! Y si hiciesen una boda temática... ¿Cuál elegirían?

Bezos somete a Silvia Alonso y Alex García a un test muy sincero... ¿Qué les parecen nuestros presentadores?, ¿a qué huele el estudio? También aprovechamos su visita para someterlos a nuestro 'Quién está peor', la competición en la que gana el más looser, el más triste, el más bucólico... ¿Cuando fue la última vez que lloraron?

Ana Cardo nos habla de realities locos, y es que la pobre está enamorada de las velas Gwyneth Paltrow y del documental que cuenta toda la historia de Scoop, su marca. ¿Lo conseguirá? Cuidado que el nivel de inglés es muy importante...

¡El colaborador más analógico que tenemos! J.J Vaquero viene muy honesto y confiesa que un día, sin querer, le desapareció una uña así que... ¿Podemos decir que hemos resuelto el misterio de la uña en la moqueta del programa?

