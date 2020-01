Polémica: Eminem rima sobre el atentado durante el concierto Ariana Grande en Manchester en un tema nuevo

Lo que para algunos es un verso sin más, para otros es una grave ofensa a las víctimas del terrorismo. El rapero acaba de lanzar a la venta su nuevo disco y en uno de sus temas, 'Unaccommodating', Eminem nombra el atentado ocurrido en Manchester en mayo del 2017.

Ariana Grande acababa de terminar su show en la ciudad cuando una bomba estalló en el Manchester Arena, dejando 22 fallecidos y más de 60 heridos en un ataque terrorista reivindicado por el Estado Islámico. El autor del atentado murió al hacer explosionar la carga. "Rota. Desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. No tengo palabras", decía la cantante pocas horas después.

Así, ante un hecho tan traumático para las víctimas y los vecinos de la ciudad, muchos fans han mostrado su indignación al escuchar uno de los nuevos temas de Eminem.

But i'm contemplating yelling 'Bombs away' on the game /

Like i'm outside of an Ariana Grande concert waiting

(Pero contemplo gritar "fuera bombas" en el juego /

Como si estuviera esperando fuera de un concierto de Ariana Grande)

Ariana Grande no se ha pronunciado sobre esta nueva canción, pero sus fans lo han hecho por ella, dejando ver en Twitter su indignación. Sin embargo, muchos seguidores del rapero han reivindicado el mensaje del tema, asegurando que no tiene nada que ver con el ataque terrorista.