Soraya Arnelas, Joaquín Reyes y Andrea Compton en 'yu, no te pierdas nada' (13/01/2020)

¿Tú también estás sintiendo la bajona del lunes? No te preocupes, porque Ana Morgade , viene acompañada de Iñaki Urrutia, Sergio Bezos, Fox, Diego Fabiano, Andrea Compton , Joaquín Reyes ... ¡Y nada más y nada menos que Soraya Arnelas para alegrarte el principio de semana! ¿Qué puede salir mal?

Soraya Arnelas en 'yu, no te pierdas nada' / Vodafone yu

Ana Morgade e Iñaki Urrutia nos repasan las noticias del día, entre las que encontramos la petición de matrimonio de Kylie Jenner a Rosalía, o la vela con "olor a su vagina" que ha lanzado Gwyneth Paltrow.

A continuación se sienta en el sofá Soraya Arnelas, que viene a presentarnos 'Gimme de tu amor', primer adelanto de su próximo disco 'Luces y sombras'. Precisamente en este disco encontraremos una canción de Chenoa, 'Rompecabezas'. ¿Le ha invitado a su boda? Le hacemos la pregunta que "nadie le ha hecho".

Además la artista se enfrenta a la 'entrevista mal' de Sergio Bezos tirados, literalmente, en el suelo. "¿Te drogas?", "¿Cuál es tu ETS favorita?" y sobre todo la pregunta más importante, "¿Cómo te limpias el culo: de pie o sentada?". ¡Soraya no tiene problema en darnos la respuesta!

Tras ella llega Joaquín Reyes, que hoy se convierte en Pedro Sánchez para explicarnos como está viviendo sus primeros días como Presidente de España. Y aunque nos viene de empalme "porque salió a celebrarlo y se ha liado", nos cuenta cómo ha dividido a sus ministros por colores y nos explica cómo habla con el Rey Felipe, a través de la app 'Borbón-siri'.

Diego Fabiano nos trae una sección nueva: temas para poder sacar de fiesta para romper el hielo. ¿Y qué mejor que hablar con un desconocido a las 4 de la mañana de la carne cultivada? Con la que en lugar de matar animales se crea a través de un "blublublú" una albóndiga por arte de magia. Con este tema, ¡Diego pilla cacho, fijo!

Andrea Compton quiere que empecemos el año enganchados a la pantalla con las mejores series y pelis. Si eres de los que les gusta la intriga, la serie 'El visitante', basada en la novela de Stephen King, va a ser perfecta para ti. Y si quieres más surrealismo no te pierdas el documental 'Dont' Fuck With The Cats', donde lo que empieza como una investigación de un grupo de personas que se toman la justicia de su mano acaba desmadrándose por completo.

Por último, tenemos a Fox, el Leonardo Da Vinci del misterio, que sale a la calle para preguntar a la gente si Da Vinci es un extraterrestre. ¡Y tiene pruebas... O no!

Vuelve a ver el programa completo y recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.