Sweet California visita yu No te pierdas nada (7/06/2021)

El primero en pasar por aquí este lunes es El Cejas, que se viene con un reportaje de "objetos voladores" debajo del brazo. ¿Alguna vez ha visto un ovni?, ¿qué piensa la calle de la vida en otros planetas? ¡Lo descubrimos!

Alba, Sonia y Tammy, las chicas de Sweet California, acaban de estrenar Whisper, un tema muy enérgico que invita a bailar y perrear como si el 2020 no hubiese existido. La pandemia las obligó a parar una gira entera pero lo cierto es que no han dejado de trabajar en ningún momento. "Este verano queremos sacar dos o tres canciones más, luego vendrá el disco", adelantan las chicas, que para el videoclip de Whisper se metieron en los calabozos reales de Elche.

El cuerpo de Lorena Castell necesita marcha. La joven está convencida de que para los que llevan una vida muy estresante -como la suya-, meter el freno de mano y descansar unos días es "perjudicial" porque haces un trompo y luego te cuesta arrancar el coche. Algo así le pasó hace un mes, cuando viajó a Tenerife un fin de semana y volvió a Madrid todavía más cansada.

Terminamos con Andrea Compton, que nos trae las mejores recomendaciones en el mundo del cine y las series para que no te quejes si no encuentras nada decente que ver. ¡Luego no digas que no avisamos!

