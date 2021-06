Lorena Castell, mareada y con los pies en alto: "Me encuentro fatal"

El cuerpo de Lorena Castell necesita marcha. La joven está convencida de que para los que llevan una vida muy estresante -como la suya-, meter el freno de mano y descansar unos días es "perjudicial" porque haces un trompo y luego te cuesta arrancar el coche. Algo así le pasó hace un mes, cuando viajó a Tenerife un fin de semana y volvió a Madrid todavía más cansada.

"Descansar está sobrevalorado. No se puede descansar hasta que se cojan las vacaciones", exclama Lorena, que ha comprobado por sí misma que los pequeños parones no le sientan nada bien.

"Este fin de semana he estado de tranqui por decisión propia, me quedé en mi casa y ahora estoy hecha mierda. Me autoconfiné el sábado y el domingo, y esta semana me he levantado fatal, vomitando", asegura la colaboradora, que parece que ha tenido "resaca" de no salir.

Pero cuidado porque lo que realmente le ha sentado mal a Castell es un atún que tenía en la nevera. "Si hubiese salido no me hubiese comido el atún que tenía en casa", defiende la joven, que ha tenido el estómago revuelto las últimas 24 horas. "Me encuentro fatal", reconoce.

Con esta percha hablamos de las intoxicaciones alimentarias, que ahora en verano suceden mucho con tanta paella y marisco en los chiringuitos. "Dicen que para las intoxicaciones hay que descansar, beber líquidos para no deshidratarse y hacerlo poquito a poquito, evitar los alimentos laxantes y los lácteos", recomienda la colaboradora, que ha tenido que poner un momento los pies en alto porque se ha mareado haciendo la sección. ¡Que luego no digan que se escaquea del curro, viene hasta convaleciente!

Puedes ver a Lorena Castell en el minuto 52:

