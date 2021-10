PROGRAMA COMPLETO

Sweet California visita 'yu, No te pierdas nada'

De jueves, Ana Morgade hace recuento de todas las cosas que tiene Victoria Martín sobre la mesa. Cada vez son más, así que no nos extrañaría que terminase engullida por su propia basura. Recibimos a las Sweet California, que nos presentan su nuevo single Beat on Me, Lorena Castell nos trae su musiquita random, con Marta Carmona hablamos de salud mental, los Pantomima Full se vienen a odiar y Fox nos ilumina con un nuevo reportaje.