Consigue un abono doble para el 'SanSan Festival 2023''

Bases legales

UNIPREX, S.A.U. (en adelante UNIPREX) con domicilio social en San Sebastián de los Reyes, Calle Fuerteventura nº 12 (CP 28703, Comunidad de Madrid), en colaboración con TULCHIN A.I.E, (en adelante, “TULCHIN”) con domicilio en Calle Ilustración 7, CP 12560 Benicàssim y C.I.F. V88047758, lleva a cabo la presente acción promocional que se desarrollará a través de la web de la emisora EUROPA FM y se regirá por lo dispuesto en las presentes bases.

1.- Legitimación para participar.

Podrá participar cualquier persona física que resida en el territorio español y que posea DNI o pasaporte vigente en caso de ser españoles, o NIE y permiso de residencia vigentes en caso de ser extranjeros, al momento del inicio de la promoción.

Aquellos que deseen participar en la presente promoción deberán:

i. Tener 18 años o más y residir en el territorio español. Será necesario además que el participante posea DNI o pasaporte vigente en caso de ser españoles, o NIE y permiso de residencia vigentes en caso de ser extranjeros, al momento de la adjudicación del premio.

ii. Aceptar las bases legales de la promoción y la política de privacidad incluida dentro de dichas bases. Será requisito indispensable cumplir con las condiciones establecidas en estas bases para poder participar en la promoción. Todos los datos facilitados por el participante deberán ser veraces. UNIPREX se reserva el derecho de solicitar la acreditación personal fehaciente de los participantes. La identidad de los participantes y ganadores se acreditará exclusivamente por medio de documentos oficiales. En el supuesto de que el participante hubiera facilitado datos falsos, su participación no será tenida en cuenta y quedará excluido de la promoción y de la posibilidad de optar a premio alguno.

No podrán participar en la presente promoción aquellas personas que hayan intervenido en su realización, así como tampoco los empleados de UNIPREX y TULCHIN ni de sus empresas pertenecientes a su grupo empresarial, ni los familiares directos de éstos.

2.- Duración.

El presente concurso se desarrollará desde el miércoles 22 de marzo de 2023, hasta el miércoles 29 de marzo. Los ganadores del premio se comunicarán el jueves 30 de abril por vía email.

3.- Gratuidad.

La participación en el presente concurso tiene carácter gratuito.

4.- Mecánica.

El concursante deberá registrarse en el formulario habilitado en la web https://www.europafm.com/ y responder a las preguntas que se le formulen. Las dos primeras personas en responder correctamente ambas preguntas serán seleccionadas como ganadoras.

Los ganadores serán notificados a través de los datos de contacto facilitados en el formulario.

En el formulario de inscripción, será necesario aportar los siguientes datos:

Nombre y apellidos

Dirección de correo electrónico

Fecha de nacimiento

5.- Premios.

El Premio consistirá en dos (2) abonos dobles para asistir al SanSan Festival-Benicàssim, el cual se celebrará entre los días 6 y 8 de abril de 2023. Serán declaradas como ganadoras las dos (2) personas que primero contesten correctamente todas las preguntas del test, recibiendo cada una de las cinco personas uno de los abonos dobles

El premio será notificado por UNIPREX S.A.U. a través de los datos de contacto facilitados en el registro. Asimismo, será entregado y gestionado por TULCHIN. La entrega de las entradas se realizará a través de la dirección de correo electrónico facilitada en el registro.

El premio no incluye ningún otro elemento que no se encuentre específicamente indicado en los párrafos anteriores. Específicamente, UNIPREX S.A.U declara que el premio no incluye ningún tipo de transporte hasta la localidad de celebración del festival. Los ganadores podrán renunciar al premio, no obstante, el mismo es personal e intransferible, no podrá canjearse por su valor en metálico ni para fines comerciales o con ánimo de lucro.

A efectos fiscales, UNIPREX y TULCHIN declaran que el premio posee un valor de 180 euros, el cual será imputado íntegramente a la persona declarada como ganadora.

UNIPREX declina cualquier responsabilidad sobre el premio entregado y/o el desarrollo del mismo.

6.- Detección de participación fraudulenta.

UNIPREX y TULCHIN AIE se reservan el derecho de excluir de la presente promoción a aquellos usuarios que sospeche o detecte que hayan participado de cualquier manera fraudulenta, pudiendo solicitar cualquier tipo de documentación para confirmar o eliminar cualquier tipo de sospecha. La falta de entrega de la documentación solicitada conllevará la eliminación inmediata del participante.

Si el participante resultare no cumplir con los requisitos exigidos en las presentes bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos o no diera los datos necesarios que le sean solicitados, entre los que podrá incluirse la copia de su DNI, no accederá al premio.

7. Política de Privacidad

UNIPREX tratará los datos personales de los participantes, a cuyos efectos se informa a continuación de la Política de Privacidad aplicable:

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?

UNIPREX, S.A.U. (UNIPREX) con domicilio social en San Sebastián de los Reyes, C/ Fuerteventura nº 12 (28703 Madrid).

Delegado de Protección de Datos

Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos del Grupo Atresmedia en la siguiente dirección de correo electrónico: privacidad@atresmedia.com

¿Qué datos personales tratamos?

Nombre completo

DNI, en el caso de los ganadores (a los efectos de verificar la identidad y el cumplimiento de las bases legales en la expedición del premio)

Año de nacimiento (a los efectos de comprobar la mayoría edad)

Dirección de correo electrónico (que se usará con la única finalidad de contactar con los ganadores y entregar el premio, en su caso).

¿Con qué finalidad y base de legitimación tratamos sus datos personales?

Los datos de la persona ganadora serán comunicados a TULCHIN para gestionar la entrega del Premio.

La base legal para el tratamiento de sus datos personales es la ejecución de las condiciones aceptadas por los usuarios en las presentes bases (art. 6.1.b) RGPD).

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

UNIPREX conservará sus datos durante la duración de la iniciativa en la que hubiera participado el usuario, y los seis (6) meses posteriores a la finalización de la misma, así como durante los plazos legamente establecidos a los que estamos obligados en el caso de la persona ganadora y su acompañante.

Destinatarios

Sus datos serán comunicados a TULCHIN A.I.E, (en adelante, “TULCHIN”) con domicilio en Calle Ilustración 7, CP 12560 Benicàssim y C.I.F. V88047758, empresa responsable de la gestión y entrega del premio.

Para poder gestionar debidamente el servicio prestado y los datos personales de sus usuarios, UNIPREX contará con la colaboración de terceros proveedores de servicios que pueden tener acceso a sus datos personales y que tratarán los referidos datos en nombre y por cuenta de UNIPREX como consecuencia de su prestación de servicios. UNIPREX se compromete a suscribir con ellos el correspondiente contrato de tratamiento de datos, mediante el cual les impondrá, entre otras, las siguientes obligaciones: aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas; tratar los datos personales para las finalidades pactadas y atendiendo únicamente a las instrucciones documentadas de UNIPREX; y suprimir o devolver los datos a UNIPREX una vez finalice la prestación de los servicios.

Transferencias internacionales

No se realizarán transferencias internacionales.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en UNIPREX tratamos datos personales que le conciernen, o no, y en tal caso, acceder a sus datos personales, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos. En tal caso, UNIPREX dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, en ciertos supuestos el interesado podrá ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de su común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable del tratamiento que designe.

Como cauce centralizado para el ejercicio de estos derechos, será necesario que el solicitante envíe una comunicación a la dirección de correo electrónico privacidad@atresmedia.com o a través de correo postal a la Oficina de Protección de Datos de Atresmedia, sita en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

En cualquier caso, el interesado puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (como tal Autoridad de Control competente en materia de Protección de datos), especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a Agencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid o a través de la web www.aepd.es.

8.- Aceptación de las bases

Con su participación en la promoción de acuerdo con lo establecido en las presentes bases el usuario acepta las mismas (que podrán ser consultadas en todo momento en la página web www.europafm.es) y el criterio de la empresa en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada de la promoción, programas o sorteo en el que participa.

UNIPREX y TULCHIN no serán responsables de ningún problema o fallo técnico en redes y líneas telefónicas, sistemas on-line, servidores o proveedores, equipos informáticos, software, fallos en la recepción de correos electrónicos debidos a problemas técnicos o congestión en la red de Internet o en páginas web, etc…

Asimismo, tampoco serán responsables de la combinación de cualquiera de estas circunstancias, incluidos daños que pueda sufrir el sistema informático de un participante o de cualquier otra persona o que, de cualquier modo, pudieran derivar del concurso y de su promoción o publicidad.

El usuario es consciente y acepta que la señal que se recibe a través de la aplicación de la emisora puede llegar al usuario con unos segundos de retraso en comparación con la señal de la radio tradicional y que, por lo tanto, esto puede hacer que su respuesta también llegue con el correspondiente retraso, partiendo con desventaja respecto a los usuarios que escuchan la emisora a través de sistemas tradicionales. UNIPREX tendrá en cuenta la recepción de las respuestas independientemente del medio a través del que los usuarios escuchen la emisora y, por lo tanto, no será responsable por el retraso en la recepción de la señal y del correspondiente envío de la respuesta por parte del usuario.

UNIPREX y TULCHIN declaran que las Redes Sociales a través de las que se anuncie la promoción no patrocinan, avalan ni administran de modo alguno este concurso, ni están asociados a ella.

UNIPREX y TULCHIN se reservan el derecho, dentro de los límites establecidos legalmente, a modificar o anular en cualquier momento las presentes bases, comprometiéndose a comunicar las nuevas bases, condiciones o anulación definitiva, en su caso.

UNIPREX y TULCHIN se reservan el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la promoción.

9.- Responsabilidad de los organizadores

UNIPREX y TULCHIN quedarán totalmente exentas y exoneradas de responsabilidad alguna si los ganadores y/o sus acompañantes no pudieran disfrutar del premio, ya sea por causas propias (pérdida de un vuelo, extravío, pérdida o caducidad de documentación) o por causas imputables a terceros (huelgas, cancelación de viajes, etc.).

10.- Legislación y jurisdicción aplicable

Las presentes bases se interpretarán de acuerdo con la legislación española. Asimismo, para cuantas controversias puedan derivarse de la interpretación de las mismas, las partes se someten a la jurisdicción y fuero de los Juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.