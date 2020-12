"Voy a acabar llorando yo": Pablo Alborán se emociona durante la llamada a Neus, gracias al gran corazón de su mejor amiga

"Eso es un regalo también para mí, sois un ejemplo a seguir", dice Pablo Alborán, alabando la hermosa amistad que une a Neus y Elisabet, que están pasándolo muy mal al estar separadas todo este tiempo, y ambas habían comprado 'Vértigo' como regalo para la otra. ¡Qué amistar tan hermosa! "Voy a acabar llorando yo", comentaba Pablo, también emocionado.

Elisabet participó en el concurso del Día Pablo Alborán en Europa FM para sorprender a Neus, su jefa y mejor amiga: "Trabajamos en 1 agencia de viajes y, debido al Covid, estamos separadas desde el pasado mes de marzo. Seguimos a Pablo desde los inicios, vamos siempre juntas a los conciertos, y estrenamos sus discos en la oficina hasta que nos aprendemos las letras", nos comentaba. "Este será el primer año que no lo podamos hacer". ¡Vuelve a escuchar esta emotiva llamada!

"En este año tan duro y especial, sería un regalo "unpriceless" agradecerle todo el apoyo ¡con la llamada más inesperada y valiosa para ambas!", aseguraba Elisabet. ¡Qué momentazo han vivido gracias a Pablo Alborán y Europa FM!

'DÍA PABLO ALBORÁN' EN EUROPA FM

.

Para participar en el Día Pablo Alborán en Europa FM y poder hablar con el artista, solo tenías que rellenar el módulo de participación, indicando tus datos, los de la persona a la que quieres que el artista sorprenda por teléfono (sí, podías ser tú mism@ 😉), y contarnos -brevemente- por qué querías recibir (o regalar) esta exclusiva llamada.

De entre todas las participaciones que hemos recibido entre las 19:00h de este lunes 7 de diciembre y las 23:00h del jueves 10 de diciembre, un jurado compuesto por profesionales de la emisora ha seleccionado las cuatro participaciones más originales o emotivas ¡que van a recibir el mejor premio para un fan! ¡Poder hablar con su artista favorito! Una llamada que estará cargada de sorpresas... 🔥

Hoy jueves 17 de diciembre, Día Pablo Alborán en Europa FM, ¡los ganadores recibirán una llamada que no olvidarán jamás! ❤

👉 Pablo Alborán desvela cómo escuchar 'Vértigo' antes de su estreno ¡y gratis!

VÉRTIGO, EL TÍTULO MÁS HONESTO DE PABLO ALBORÁN

.

En palabas del propio Pablo Alborán, Vértigo es el título más honesto que podía darle a este álbum porque "amar da vértigo, que no te quieran da vértigo, el momento que estamos viviendo da vértigo, … pero por otro lado, si no sientes vértigo, es que no estás vivo", asegura.

Nos ha hablado de este trabajo en su rueda de prensa, donde nos ha desvelado cuál de todas las canciones del disco le ha dado más "vértigo" publicar, y muchos detalles más de este trabajo.

👉 Pablo Alborán: "Vértigo también es estar quieto y que todo se mueva alrededor"

Vertigo está compuesto por 11 canciones, más una versión acústica de 'Si hubieras querido', así como fragmentos sonoros que hacen que las canciones conecten entre sí, transportándonos así a lo largo se este 'vertiginoso' viaje musical al centro mismo del alma del artista malagueño.

Vértigo es sin duda un trabajo donde Pablo se ha sentido más libre que nunca y donde ha dado rienda suelta a muchas ideas que aún no había puesto aún en práctica en su carrera. Un álbum para escuchar y sentirse inmerso en una experiencia sensorial, con vértigo y calma, con sensibilidad y movimiento.

El álbum ha salido a la venta el 11 de diciembre.