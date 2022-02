Prepárate, porque se viene una buena fiesta y tu nombre está en la lista de invitados.

La Pegatina llega el miércoles 2 de marzo a Alicante de la mano de Europa FM para protagonizar un showcase exclusivo y quiere que te unas a la cita.

¿Te apetece el plan? Pues toma nota, tenemos cosas que contarte.

¿Cuándo y dónde es el showcase de La Pegatina?

El multitudinario grupo catalán promete hacer sonar sus últimos éxitos, entre los que no pueden faltar Panteón Rococó o Down for love, en este concierto tan especial que ya tiene fecha, hora y lugar.

¿Cuándo es? El miércoles 2 de mrazo

¿A qué hora? A las 21:30 horas

¿Dónde es? En la Sala The One, en Sant Vicent del Raspeig (Alicante).

¿Cómo conseguir invitaciones para ver a la Pegatina en Alicante?

Si quieres unirte a esta cita tan especial, solo tienes que enchufarte a Europa FM y seguir atentamente nuestra web. Muy pronto contaremos cómo conseguir invitaciones.