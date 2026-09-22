Los mejores momentos de la fiesta 30 años Europa FM, en fotos
La fiesta 30 años de Europa FM nos dejó momentos inolvidables este lunes 21 de septiembre. Y qué mejor manera de recordarlos que con fotografías que ilustran cada actuación musical e intervención de Eva Soriano y Nacho García sobre el escenario del Teatro Príncipe Pío de Madrid.
Los 'lala' (La La Love You y Lalachus) juegan en la fiesta de Europa FM a adivinar canciones de 1996
Los artistas desfilan por el photocall de la Fiesta 30 Años de Europa FM
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Qué bien lo pasamos en la gran fiesta 30 años de Europa FM, donde el teatro Príncipe Pío de Madrid fue el escenario perfecto para celebrar este representativo cambio de década.
Los artistas Arde Bogotá, Amaral, La La Love You, Nil Moliner y Pablo López fueron los encargados de ponerle la banda sonora a la celebración, con grandes hits sobre el escenario a ritmo de rock, pero también en acústico. Y, por supuesto, los maestros de ceremonia Nacho García y Eva Soriano nos regalaron momentos de lo más divertidos para hacer reír y disfrutar a todos los oyentes e invitados que asistieron a la gala.
Qué mejor manera de rememorar nuestro 30 cumpleaños que con las mejores fotografías de la fiesta.