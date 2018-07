Encuentro digital con Jess Glynne

El álbum debut de Jess Glynne, I Cry When I Laugh, salió a la venta el pasado 23 de octubre. Ahora, la británica será entrevistada por Juanma Romero para hablar sobre él. El álbum cuenta con la colaboración de artistas tales como Knox Brown, Naughty Boy, Emeli Sandé, Talay Riley, Starsmith y Switch, así como sus colaboradores habituales Bless Beats y Jin Jin.

Jess Glynne saltó a la fama por colaborar en el sencillo Rather Be del grupo británico Clean Bandit. Esta canción alcanzo la primera posición en el Reino Unido durante un mes entero con 163.000 copias vendidas. Jess también ha colaborado en la canción My Love del productor británico Route 94, sencillo que también consiguió liderar las listas británicas. Tanto Rather Be como My Love recibieron nominaciones a los Brit Awrds en la categoría de Mejor Single Británico. Rather Be ganó un premio Grammy a la Mejor Grabación de Danza y fue nominado para la Canción del Año en la edición inaugural de Premios de la Música de la BBC.

En marzo de 2015 lanzó el sencillo Hold My Hand, bajo la producción de Jack Patterson de Clean Bandit, logrando su tercer número uno en el Reino Unido, el primero como artista principal. Hace poco estrenaba vídeo para Take Me Home, nuevo single de I Cry When I Laugh y que es la canción oficial del Children In Need 2015.

Para hablarnos de su disco y de todos sus éxitos hasta el momento, Jess Glynne será entrevistada por Juanma Romero el próximo martes 24 de noviembre. La artista también aprovechará para responder a todas vuestras preguntas en su Encuentro Digital. ¿Qué te gustaría preguntarle a Jess? Deja tu pregunta a continuación.