Leon Leiden anuncia una nueva colaboración con Pol Granch: "Acabamos de grabarla"

Viene de una familia que se ha dedicado siempre a la "música clásica" y esto le ha servido de inspiración durante años, pero él pertenece a una nueva generación de artistas que no solo crean y producen de una manera diferente, sino que la comunicación con sus seguidores llega a través de nuevos canales y plataformas como TikTok. "Me siento un detractor, un rebelde".

Leon Leiden acumula más de 6 millones de seguidores en la red social de vídeos rápidos, una abrumadora cifra que no solo le ha hecho despuntar como artista profesional, sino que le ha llevado a conseguir su primera nominación a los Latin Grammy. Optaba a un gramófono dorado en la categoría Mejor Nuevo Artista, galardón que finalmente se llevó la venezolana Joaquina. No hay lugar a tristeza, en realidad el joven de 25 años todavía está procesando este reconocimiento cuando solo lleva tres años de carrera.

Todo se consolidó cuando sacó en Spotify su primera canción, temas que antes solo compartía en TikTok. "Entró en el top 100 de Spotify Mexico y vi que a la gente realmente le importaba", decía al micrófono de Europa FM.

"Hay épocas que me canso de hacer TikToks"

Al contrario de lo que piensan muchos artistas consolidados, para Leon Leiden no hay fronteras a la hora de fabricar éxitos. Tanto es así que no le teme a la Inteligencia Artificial. "Estuve hablando con el que hizo el tema de Bad Bunny tan viral, es un tipo de Chile bien interesante, solamente hay que organizar la legislación de este tema", reconocía.

No es fácil encargarse de casi toda la cadena de creación y publicación de un éxito, es una responsabilidad que en ocasiones termina provocando una gran presión. No tiene problema en admitirlo: "Hay épocas que me canso de hacer Tiktoks, me canso de producir y me junto con otros productores, pero soy tan amante del proceso que siempre acabo volviendo", admite. "Hay que encontrar el punto medio y la relación sana entre estar todo el tiempo en internet y darse tiempo para vivir".

Muchas colaboraciones han llegado de manera orgánica a través de las redes sociales, como es el caso de Thalía. La gran diva pop mexicana le escribió por Instagram, sin un mánager de por medio, y a partir de ahí comenzaron a trabajar en su tema Florecita Rockera.

"Estuve en Madrid grabando con Pol Granch y salió algo increible"

Sabe también lo que es trabajar con artistas españoles. David Rees, Zzoilo y Pol Granch se han unido a él en tres canciones diferentes. "Hay influencia mexicana en España y hay influencia española en México", reconoce antes de soltar una primicia en exclusiva para Europa FM.

Dentro de poco verá la luz su segunda colaboración musical con Pol Granch. "Acabamos de grabarla. Estuve la semana en Madrid y salió algo increíble", celebra.

No cabe duda de que Leon Leiden termina este año por todo lo alto, pero a 2024 le pide poder salir a los escenarios: "Quiero hacer una gira, por México, Sudamérica y ojalá España".