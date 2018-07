Kygo: "Una de mis inspiraciones y uno de mis ídolos es Ed Sheeran"

Producido y creado por Kygo, Cloud Nine cuenta con la colaboración de artistas de diversos géneros, incluyendo a John Legend, Foxes, Tom Odell y Angus & Julia Stone quienes aportan su gran talento a las canciones originales del álbum. Cloud Nine también contiene hits ya publicados, como Firestone con Conrad Sewell, Stole The Show con Parson James y Stay con Maty Noyes, que en conjunto han vendido más de ocho millones de copias en todo el mundo.



Además de haber conseguido todos estos logros, Kygo ha viajado extensamente con su gira Cloud Nine WorldTour durante los últimos seis meses, dando conciertos sold out en EEUU y Europa, desde el Greek Theater en Los Angeles y el Barclays Center en Nueva York, hasta el Barclays Arena de Madrid, Le Zénith en París o recientemente Razzmatazz de Barcelona.

En Europa FM hemos tenido el placer de compartir momentos previos a su actuación en Barcelona. Nos ha contado en exclusiva detalles de este Cloud Nine, las colaboraciones que tiene en mente, las que le gustaría realizar o cómo le ha cambiado la vida el éxito de Firestone o Stole the show.

El éxito le ha llegado por sorpresa, pero está encantado de viajar por todo el mundo y vivir de la música.