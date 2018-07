Tú entrevistas a... ¡Walk The Moon!

Walk The Moon acaba de estrenar su nuevo vídeo, Work this body y visitarán España la próxima semana. El grupo pasará por Europa FM y tú puedes participar en su entrevista. ¡Envíanos tu pregunta!

Nicholas Petricca (cantante principal, compositor y teclista), Eli Maiman (guitarra, voz), Kevin Ray (bajo, voz) y Sean Waugaman son Walk The Moon, uno de esos grupos súper divertidos que te alegran hasta un blue monday. Su música enérgica y positiva anima a bailar, sus videoclips están llenos de colorido y de situaciones tronchantes.

En 2012, Walk The Moon fue nombrado uno de los “Artistas que no te puedes perder” por MTV, mientras se preparaba para lanzar su álbum debut. La banda debutó en televisión con una actuación en el programa Last Call With Carson Daly (NBC), a la que le sucederían más apariciones en programas de máxima audiencia como los de Letterman, Jimmy Fallon y Conan.

Tras el explosivo primer single de la banda, Anna Sun, Walk The Moon fueron elogiados por los críticos más notables de la industria de la música. “Hay algo en Walk The Moon que es absolutamente increíble. La música es adictiva, enérgica y divertida,” decía Interview Magazine. En España los vimos acompañando a FUN. en su gira, como presentación de su primer trabajo discográfico. Se embarcaron también en su primera gira como cabezas de cartel, no sin antes haber acompañado a otras bandas como Panic! At The Disco, Weezer, Grouplove, Young the Giant o Kaiser Chiefs.

Walk The Moon publicaban el pasado mes de mayo su esperado segundo álbum, Talking Is Hard, producido por Tim Pagnotta (Neon Trees, Tokyo Police Club) y mezclado por Neal Avron. Su primer single, Shut Up And Dance, un auténtico hit pop-rock con más de 263 millones de reproducciones ya en todo el mundo; un auténtico hit mundial.

¿Qué te gustaría preguntar a esta divertida banda de Ohio? Déjanos tu pregunta a través del formulario que encuentras sobre estas líneas y los propios Walk The Moon la responderán en su visita a Europa FM el próximo miércoles 2 de marzo.