Walk The Moon: "Actuar con Taylor Swift ante 60.000 personas fue aterrador, pero inolvidable"

Walk The Moon han visitado Barcelona para presentar su último disco Talking Is Hard en directo en la Sala Apolo y responder a todas tus preguntas en la entrevista con Juanma Romero .

TÚ ENTREVISTAS A... ¡WALK THE MOON!

Trabajo, tiempo y corazón. Es la clave del éxito según Walk The Moon, esta banda de Ohio que está presentando su tercer disco Talking Is Hard por todo el mundo. Durante la entrevista que han compartido con Juanma Romero en el Hotel H10 Cubik de Barcelona, la banda se muestra sorprendida con el recibimiento de los fans españoles. "El público español es especialmente loco, vivo".

La repercusión de Shut up and dance les ha cogido un poco por sorpresa. "Nunca sabes cuánto éxito puede tener una canción", apunta el líder de la banda, Nicholas Petricca. Cuando tocaron por primera vez la canción en una universidad, vieron que los asistentes empezaron a cantarla ¡la primera vez!. Sabían que algo tenía ese tema, pero no se esperaban el éxito mundial que ha tenido.

El segundo single de Talking Is Hard es Work this body, cuyo videoclip trata el tema del bullying. "Todos hemos sido alguna vez el chico rarito de clase... La canción trata de cómo enfrentarse al miedo, tanto en los casos de bullying como en la lucha por los sueños".

Walk The Moon también han recordado cuando actuaron junto a Taylor Swift. "Nada supera la sensación de tocar ante 60.000 personas, fue aterrador pero inolvidable. Cuando llegamos ella se acercó y nos dio un gran abrazo que nos hizo sentir como si estuviéramos en casa". ¿Quieres saber el momento 'tierra trágame' que vivió su cantante justo antes de la actuación?

¡Dale al play!