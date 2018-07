YALL: "Tenemos el ojo puesto en una cantante australiana que se llama Tkay"

A partir de un mashup que hizo Cantón con 'Hundred Miles' y 'Lean On', los chicos de Yall retaron a Cantón a hacer un nuevo mashup con su canción y algunos temas incluidos en El disco de Levántate y Cárdenas y Ponte A Prueba... ¡Y no se lo pusieron nada fácil! El trío barcelonés escogió 'Sorry' de Justin Bieber, 'Want to want me' de Jason Derulo y 'Ginza' de J Balvin.

¡Y como Cantón puede con todo aquí tenéis este supermashup!