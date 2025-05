Los 12 mejores momentos que nos ha dado Melody en su camino hacia Eurovisión

Melody se ha convertido en todo un icono de Eurovisión incluso antes de actuar en la gran final del certamen. Desde el Benidorm Fest hasta Basilea, la artista de Dos Hermanas ha demostrado que el gran humor no se le resiste y ha protagonizado una pretemporada eurovisiva que nos deja momentos hilarantes y emotivos para el recuerdo.

'Soltar la bomba' en la final del Benidorm Fest

Melody se convirtió en la ganadora del Benidorm Fest 2025, pero antes de conseguir ese ansiado micrófono de bronce, la artista ya creó expectativas de su actuación en la final del certamen alicantino.

Y precisamente ese momento ha quedado guardado para siempre en la hemeroteca de memes. Al pedir que el público la votara para convertirse en finalista, la de Dos Hermanas lo dejó claro, con mucho entusiasmo y cansancio tras actuar: "¡Porque ahí sí que vamos a soltar la bomba!".

El helicóptero, su paso de baile 'internacional'

La victoria de Melody en el Benidorm Fest inundó de alegría a la artista, quien abrazó el trofeo con fuerza incluso en la posterior rueda de prensa. Allí dio un segundo momento viral, que a día de hoy todos recuerdan para que vuelva a repetirlo en Eurovisión.

Y es que la artista se reservó para la final de la preselección un paso por el que muchos fans la recuerdan: el 'helicóptero' que hace agarrándose el pelo, cual folclórica. Y, para ella, este paso la ha hecho conocida a nivel internacional: "Me dijeron: 'Melody, ¿cómo no vas a hacer lo del pelo si eso se ha hecho viral por todo el mundo?'. Me decían: 'Perdona, ¿tú eres la del helicóptero?".

Esa Diva en la alfombra roja en los Goya

Tras ganar el Benidorm Fest, comenzó fuerte la promoción de Melody en Eurovisión. La artista fue una de las invitadas a la ceremonia de los Goya, y se convirtió en protagonista por no dejar de cantar Esa Diva ante los medios en la alfombra roja.

Celebrities como Jedet se hicieron virales por su reacción a escuchar a Melody todo el rato: "¿Melody puede parar de cantar? ¿No la habéis escuchado? Cada vez que voy a decir una frase, sale cantando por algún lado. Es como cuando pospones la alarma y salta otra vez", expresó la actriz.

Días después, la de Dos Hermanas no dudó en contestarle con humor a través de una 'falsa entrevista' en la que hacía referencia a todo lo que dijo la influencer.

La crítica a Ayuso con 'Esa Diva'

En esta pretemporada, Melody ha llegado incluso a la Asamblea de Madrid, donde citaron Esa Diva para hacer una crítica. Concretamente el político Santiago Rivero (PSOE) le dedicó a Isabel Díaz Ayuso (PP) una reinterpretación de la letra de la canción.

"Miren, yo sí que quería decirle a la señora presidenta Ayuso que una diva es sencilla como una simple mortal, una diva no pisa a nadie para brillar, así que, señora Ayuso, bájese del pedestal", recitó Rivero.

El bonito y divertido momento entre Chanel y Melody

Cuando se anunció que Chanel sería la encargada de dar los puntos del televoto de España en Eurovisión, ambas divas coincidieron e intercambiaron sus impresiones de una experiencia compartida. "Llevas mucha carrera, disfrútalo, solo pasa una vez en la vida, tienes el apoyo de toda España. Lo vas a gozar muchísimo", le expresó la catalana.

Asimismo, la cantante de Slomo le dedicó unas bonitas palabras a Melody: "Es muy emocionante porque sigo a Melody desde que empezó su carrera tan chiquitita y verla andar este camino desde el otro lado de la pantalla, porque me siento muy identificada con muchas cosas. Lo único que siento por su figura es amor, fuerza y empatía".

Melody recibió esas palabras totalmente embelesada, reacción que no tardó en convertirse en uno de los memes más graciosos de la pretemporada eurovisiva.

Su historia con Lady Gaga

La relación de amistad entre Melody y Lady Gaga ya parece hasta una realidad. Y es que la sevillana no ha parado de hacer referencia a la gran diva del pop con muchísimo humor, desde que antes del Benidorm Fest asegurara que solo la intérprete de Bad Romance sería una buena candidata para representar Esa Diva.

Fue en la Preparty de Londres donde Melody empezó a dejar claro que sí, que es amiga de Lady Gaga. "Todos los días... ¡Ring! Hello, Lady! Lady Gaga! Y ella... Hello, Diva!", expresó. En la Preparty de Madrid la de Dos Hermanas volvió a ser preguntada por la artista estadounidense, y ella le dio consejos para ser una diva de lo más folclórica.

"Yo le enseñaría el helicóptero. Le diría: 'Lady, en esos días que tengas cruzados, haz el helicóptero y espantamos a todos'. y ella me diría: 'All right, okay. Luego le enseñaría una patadita así más flamenca más rumbera, un desplante, y que mire. Porque esa sería una diva un poquito más mediterránea, sensual, un poco más españolas", relató Melody ante la prensa internacional.

La broma ha continuado hasta llegar a Basilea, donde ha dicho que Lady Gaga no deja de llamarla todos los días, y que ella no tiene tiempo de atenderla con tanto ensayo. ¡Hasta ha besado un vinilo de la cantante de Abracadabra!

'De pata negra' internacional

El papel de anfitriona de Melody de la Preparty de Madrid le llevó a integrar al completo al resto de representantes de Eurovisión en su cultura. Tanto es así que la cantante de Esa Diva hizo bailar a los suecos KAJ y a la finlandesa Erika Vikman la canción De pata negra, uno de sus éxitos cuando era tan solo una niña.

'La prima Katy' de Melody

Lady Gaga no es con la única artista internacional con la que ha bromeado Melody, pues el nombre de Katy Perry también se coló durante la Preparty de Madrid.

La cantante estaba charlando con un periodista del canal Eurovision Crave cuando este le preguntó "¿has visto el viaje de Katy Perry al espacio?". Ella, algo incrédula, preguntaba "¿pero eso es cierto?". "Sí", le confirmaba él, solo para siete minutos. "Uy, hay que llamarla por teléfono, a la prima Katy", espetó.

Y de la nada, Melody cogió su teléfono imaginario y se puso a llamar a la cantante de Firework. "Katy, como fue el viaje cariño, ¿muchas turbulencias?, ¿y el marido qué tal, cómo va?, ¿bien?, ¿se ha quedado con la niña?", preguntaba. El periodista se partía de risa, consciente de lo desconcertante e irreverente de la situación.

Melody y su sorpresa con Kyle Alessandro

Melody se llevó una grata sorpresa con los representantes de Eurovisión, concretamente con Kyle Alessandro, el candidato de Noruega. Y es que el benjamín de la edición tiene una especial relación con España, pues su padre es español y él se siente 50% español y 50% noruego. "Mi padre nació en Madrid y a los siete años se mudó a Fuengirola. Y mi madre es noruega, pero también se crio en Fuengirola", revelaba. En la localidad malagueña se conocieron sus progenitores que terminaron emigrando a Noruega cuando Kyle aún no había nacido.

"Sí soy malagueño, soy medio boquerón", le aclaraba a Melody en un vídeo que se hizo viral tras protagonizar un divertido encuentro en el Eurovision in Concert celebrado en Ámsterdam. La intérprete de Esa Diva se dirige al noruego en inglés y él, entre risas, le pregunta "¿Pero por qué me estás hablando en inglés?". "Entonces aquí no hay que hablar… ¡De divas a divas, en español!", afirma divertida la sevillana.

Melody canta junto a Anabel Conde

La Preparty de Madrid también dio sobre el escenario un momento muy especial: la interpretación a dúo de Vuelve conmigo junto a Anabel Conde, la canción con la que la cantante quedó segunda en Eurovisión hace 30 años.

Un dueto espectacular que cautivó a todos los asistentes a la fiesta eurovisiva y de la que ambas artistas salieron mucho más que satisfechas, como demostraron grabando un vídeo para redes conjunto. "Estaba a punto de llorar (...) Voy a salir y no voy a poder cantar", ironizó Anabel Conde, una confesión a la que Melody respondió con un contundente "me pareces una artistaza".

La coincidencia con 'El apagón'

Tras su experiencia en Eurovisión, Melody va a lanzar el single El apagón. Y le vino que ni pintado el gran fallo eléctrico que hubo en España el 28 de abril. De hecho, ella misma hizo referencia en el tren en el que le pilló este evento histórico.

La cantante publicó un divertido vídeo en Instagram en el que ironizaba sobre el parón que sufrió su tren y las siete horas que pasó junto a su hermano hasta que fueron a rescatarlos.

Su defensa a Esa Diva

Tras actuar en la primera semifinal de Eurovisión, Melody se mostró muy orgullosa del resultado, y así lo defendió, con mucha contundencia, ante los medios: "Estamos supersatisfechos, nos hemos emocionado mucho al bajar del escenario. Nos hemos abrazado y llorado juntos. Estamos superpreparados para la final".

"¿Tú sabes el temple que hay que tener para hacer una actuación así? La bata de cola, el pelo, el tacón, el bailarín, el sombrero... es que son mil cosas, y que haya salido así...", aseguró.